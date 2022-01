Emily à Paris : date de sortie de la saison 3 et comment regarder

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Emily à Paris ne devrait probablement pas être aussi bonne qu'elle l'est, mais le mélange d'une mode fabuleuse, de grandes amitiés et d'une vie amoureuse compliquée en fait un excellent visionnage.

La saison deux n'est sortie sur les écrans qu'en décembre 2021, mais il y a déjà la confirmation d'une saison trois. Voici tout ce que nous savons à ce jour.

Pour l'instant, Netflix n'a confirmé que la saison 3, mais il n'a pas donné de date de sortie. Emily à Paris La saison 1 est apparue pour la première fois sur Netflix fin 2020, suivie de la saison 2 en décembre 2021.

Il y a donc une chance que nous puissions voir les débuts de la saison 3 avant la fin de 2022, bien que cela puisse être très proche de la fin de l'année plutôt que de si tôt.

Il est rapporté par Variety que la saison 3 commencera à tourner au printemps ou en été cette année aux Studios de Paris, bien que d'autres lieux soient également envisagés, dont Londres.

Lorsque la saison 3 d'Emily à Paris arrivera, elle apparaîtra sur Netflix, vous devrez donc vous assurer d'avoir cet abonnement prêt.

Netflix supprime généralement tous les épisodes en une seule fois afin que vous puissiez regarder toute la série en une seule fois, plutôt que d'avoir à attendre un nouvel épisode chaque semaine.

Il y a 10 épisodes dans Emily in Paris saison 1 et saison 2, il est donc probable que la saison 3 proposera également au moins dix épisodes. Rien n'est encore confirmé cependant.

De nombreux personnages préférés devraient revenir pour la saison trois, y compris Emily Cooper (Lily Collins) elle-même bien sûr. Gabriel (Lucas Bravo), Mindy (Ashley Park), Camille (Camille Razat), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Julien (Samuel Arnold) et Luc (Bruno Gouery) sont également attendus.

Il n'est pas encore clair si Alfie (Lucien Laviscount) restera dans les parages car cela dépend de la relation entre lui et Emily à l'avenir, tandis que la patronne d'Emily à Chicago, Madeline (Kate Walsh) n'est pas non plus claire pour l'instant étant donné qu'elle était très enceinte à la fin de la saison. 2.

Avec la saison 2 se terminant sur une falaise après qu'Emily a appelé Sylvie pour lui dire si elle reste à Paris ou non, la saison 3 est bien sûr susceptible de nous donner une réponse à cela.

Il y a également eu des rumeurs sur d'autres lieux, notamment Berlin et Londres, il ne serait donc pas trop surprenant de voir la saison 3 se poursuivre à Paris mais également à d'autres endroits. Nous nous attendons cependant à beaucoup plus de complications en termes de vie amoureuse d'Emily.

Emily à Paris les saisons 1 et 2 sont disponibles à regarder sur Netflix. Vous pouvez regarder les 20 épisodes autant de fois que vous le souhaitez en prévision de la prochaine saison.

Oui! Netflix a confirmé qu'Emily à Paris avait été renouvelée pour une troisième et une quatrième saison en janvier 2022, il y a donc encore beaucoup d'Emily, son style fabuleux et sa vie amoureuse compliquée à espérer.

Écrit par Britta O'Boyle.