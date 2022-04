Selling Sunset saison 5 : Date de sortie et comment regarder

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous aimez rêver de maisons que vous ne pouvez pas vous permettre et regarder la vie dramatique et glamour de belles femmes, alors il y a peu de meilleures émissions auxquelles vous adonner que Selling Sunset de Netflix .

La fin de la saison quatre nous a donné un aperçu de ce à quoi nous pouvons nous attendre de la saison cinq – bonjour Jason et Chrishelle – il semble donc que la prochaine saison pourrait être la plus divertissante de toutes.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 5 de Selling Sunset, y compris quand elle doit sortir et comment la regarder.

Netflix a confirmé une saison 5 de Selling Sunset en mars 2021.

Après le début de la production en novembre 2021, la plateforme de streaming a maintenant confirmé que la saison 5 sortira sur les écrans le 22 avril 2022.





Lorsque Selling Sunset saison 5 arrivera le 22 avril 2022, ce sera sur Netflix alors assurez-vous que cet abonnement est prêt pour tout le drame que vous verrez sans aucun doute se dérouler sur vos écrans et prenez le pop-corn pour, espérons-le, une autre fête de cabot.

Vendre Sunset Les saisons un, deux et trois avaient toutes huit épisodes, tandis que la saison quatre en avait dix.

Avec le passage à 10 dans la saison la plus récente, nous nous attendrions à ce que la saison cinq ait également 10 épisodes, bien que cela ne soit pas encore confirmé.

Un teaser est apparu à la fin de la saison quatre qui nous a donné un aperçu de certaines des choses auxquelles nous pouvons nous attendre de la saison cinq. Avec Jason et Chrishelle révélant leur relation dans le teaser, nous pensons que la prochaine saison se concentrera sur eux.

Cela peut également couvrir leur rupture car malheureusement, Chrishelle a annoncé sur les réseaux sociaux en décembre 2021 qu'ils n'étaient plus ensemble mais restaient les meilleurs amis.

Le teaser a également suggéré des vacances de bureau en Italie et en Grèce, qui viendront sans aucun doute avec autant de drame que lorsqu'ils sont à Los Angeles.

On s'attendrait également aux mises à jour habituelles sur les filles et leurs partenaires, comme comment Christine s'en sort avec la maternité et si Mary et Romain se sont mis d'accord sur une propriété à acheter, par exemple.

Il est probable que le casting de Selling Sunset saison 5 ne sera pas trop différent du casting de la saison 4. Mary Fitzgerald, Chrishelle Stause, Christine Quinn, Vanessa Villela, Emma Hernan, Amanza Smith, Heather Young, Davina Potratz et Maya Vander sont toutes devrait revenir.

Il se peut que Jason Oppenheim présente un peu moins alors qu'il ouvre un nouveau bureau dans le comté d'Orange, mais nous l'imaginons que lui et Brett apparaîtront toujours, entre autres, y compris des partenaires. Il y a aussi un nouvel agent appelé Chelsea Lazkani qui rejoint le groupe.

Les saisons 1, 2, 3 et 4 de Selling Sunset sont toutes disponibles sur Netflix afin que vous puissiez diffuser les maisons luxueuses et le drame à votre guise.

Il existe également une série dérivée appelée Selling Tampa disponible en streaming sur la plate-forme et bien qu'il n'y ait pas encore d'informations à ce sujet, il semble qu'il y aura également un Selling The OC.

Il n'a pas été confirmé s'il y aura une saison 6 de Selling Sunset, bien que nous ne serions pas surpris s'il y en avait.

Écrit par Britta O'Boyle.