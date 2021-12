Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix a publié une bande-annonce pour une préquelle de The Witcher.

Appelée The Witcher: Blood Origin, il s'agit d'une série d'action en direct basée sur les romans de fantasy sombre d'Anderzej Sapkowski, et sa sortie est prévue l'année prochaine. Netflix a surpris les fans qui ont regardé la deuxième saison de The Witcher, qui a débuté le 17 décembre, en diffusant des images de l'émission à venir après le générique. La série dérivée se déroule des milliers d'années avant le spectacle principal de Witcher.

Le teaser montre trois elfes - joués par Michelle Yeoh, Laurence O'Fuarain et Sophia Brown - voyageant dans les bois et combattant des soldats. Yeoh joue Scian, le dernier membre d'une tribu d'elfes-épées, tandis qu'O'Fuarain joue Fjall, un homme né dans un groupe de guerriers ayant juré de protéger un roi, et Brown joue Eile, une guerrière qui a quitté son clan et se place comme Tuteur de la reine pour être musicien.

Netflix n'a pas encore partagé le teaser sur YouTube, mais si vous le recherchez, vous pouvez le trouver sur plusieurs autres chaînes qui l'ont téléchargé. Nous en avons intégré un ci-dessus, mais il pourrait être retiré dans les prochains jours car ce n'est pas un clip officiel.

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN arrive sur Netflix en 2022 pic.twitter.com/Bzva1q5jEu – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 17 décembre 2021

La bande-annonce ne fournit pas beaucoup d'autres indices - mais Blood Origin se concentrera sur la conjonction des sphères, ou lorsque les humains, les elfes et les monstres viendront tous habiter le monde fantastique. Netflix travaille à la construction de The Witcher Universe non seulement avec Blood Origin, mais également une troisième saison du premier spectacle ainsi qu'un deuxième film d'animation (Le cauchemar du loup était le premier).

Le service de streaming a également donné le feu vert à une série pour enfants Witcher.