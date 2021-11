Cobra Kai saison 4 date de sortie, distribution, comment regarder et comment rattraper son retard

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - De toute la programmation de Netflix, Cobra Kai se démarque. Pourquoi? Parce quil ne sagit pas dun remake ou dun récit dune histoire existante, cest une continuation des films classiques de Karaté Kid des années 1980.

Reprenant lhistoire quelque 30 ans plus tard et avec Ralph Macchio et William Zabka reprenant leurs rôles de Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, Cobra Kai revisite de nombreux personnages des films The Karate Kid, mélangés à la comédie - et dégoulinant de nostalgie, ce qui ajoute quelque chose à le mélange que dautres spectacles ne peuvent pas tout à fait toucher.

La saison 4 de Cobra Kai sera diffusée sur Netflix à partir du 31 décembre et nous nous attendons à ce quelle compte dix épisodes. Nous nous attendons à ce que tous les épisodes atterrissent le même jour, mais ce nest pas confirmé.

La saison 5 a également été confirmée et arrivera sur Netflix à lavenir - nous imaginons fin 2022.

La bande-annonce de la saison 4 est sortie en septembre, montrant la suite de lhistoire de la saison 3.

Pour ceux qui ne sen souviennent pas, la relation amour-haine entre Daniel et Johnny continue, mais dans la saison 4, ils sont unis contre John Kreese (Martin Kove), avec le All-Valley Tournament à lhorizon et Terry Silver (Thomas Ian Griffith) retournant au dojo Cobra Kai pour se tenir à nouveau avec Kreese.

Robby (Tanner Buchanan) est fermement attaché au dojo Cobra Kai, tandis que les dojos Miyagi-do et Eagle Fang sassocient pour sopposer.

Les trois saisons de Cobra Kai sont disponibles en streaming sur Netflix, donc rattraper Cobra Kai ne pourrait pas être plus facile.

Mais ce nest pas le début de lhistoire et pour obtenir la meilleure appréciation de ce que fait Cobra Kai, vous devez revenir au film original de 1984 et recommencer. En effet, regarder loriginal The Karate Kid vous donnera une meilleure appréciation des personnages qui ont été revitalisés et fournira un contexte à tous les flashbacks.

Daniel LaRusso (Ralph Macchio) déménage à Reseda, en Californie. Le petit nouveau se fait de nouveaux amis, mais dans le processus attire lattention indésirable de Johnny Lawrence. Après avoir été battu, LaRusso se tourne vers M. Miyagi pour obtenir de laide, aboutissant à une confrontation aux championnats de karaté All-Valley. Ce film fournit le contexte des personnages principaux de Cobra Kai, avec un arc narratif similaire.

Le deuxième volet suit lapprofondissement de la relation entre LaRusso et Miyagi alors que le couple retourne au Japon alors que le père de M. Miyagi est en train de mourir. Nous en apprenons plus sur lhistoire de Miyagi, ainsi que sur la présentation de Kumiko, qui attire lattention de LaRusso. Une grande partie de ce film se reflète dans la saison 3 de Cobra Kai, il vaut donc la peine dêtre regardé.

Le troisième film voit Kreese rendre visite à son ancien camarade vietnamien Terry Silver, qui prend le contrôle du dojo Cobra Kai, promettant de se venger de LaRusso et de M. Miyagi. Lintrigue se complique amenant Danial LaRusso à revenir dans le tournoi All-Valley après avoir rompu et réparé sa relation avec M. Miyagi. Ce film fournit un certain contexte pour la saison 4 de Cobra Kai.