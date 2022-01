Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Squid Game est devenu l'une des émissions les plus discutées de Netflix après son lancement en septembre 2021, ce qui n'est vraiment pas surprenant car c'est une montagne russe émotionnelle qui vous accroche presque immédiatement.

Cela a fait de la saison 1 l'émission la plus regardée au lancement de l'histoire du service de streaming, avec 111 millions de vues stupéfiantes en seulement quelques mois.

Alors, les discussions se tournent naturellement vers la saison 2 et, avec une fin assez ouverte et une demande sans précédent, vous pouvez être rassuré qu'elle sera en route.

Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Le co-PDG et directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, a confirmé qu'une deuxième saison de Squid Game aura lieu. La confirmation - qui s'est produite lors de l'appel aux résultats du quatrième trimestre du service de streaming le 20 janvier 2022 - fait suite au créateur, scénariste et réalisateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ayant précédemment déclaré à l'Associated Press le 9 novembre 2021 que c'était définitivement sur les cartes.

"Il y aura en effet une deuxième saison", a-t-il déclaré dans une brève interview. "C'est dans ma tête en ce moment. Je suis actuellement en train de planifier."

SQUID DE RETOUR : Hwang Dong-hyuk, le réalisateur, créateur, scénariste de #SquidGame dit que la série sera de retour avec d'autres aventures de Gi-hun. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy – AP Entertainment (@APEntertainment) 9 novembre 2021

Malheureusement, comme il n'en est encore qu'au stade de la planification et n'a même pas encore été écrit, il pourrait s'écouler un certain temps avant le début du tournage de Squid Game 2.

Il est donc peu probable qu'il sorte sur les écrans en 2022. Nous pensons que 2023 est plus probable.

Lorsque la saison 2 de Squid Game apparaîtra, elle arrivera sans aucun doute sur Netflix.

La première saison de Squid Game comportait neuf épisodes et six "jeux" au sein de ces neuf épisodes. Nous nous attendons à voir un montant similaire pour la saison prochaine.

ATTENTION : SPOILERS AVANT !

Bien que la fin de la saison 1 ait certainement fait de la place pour une suite, on ne sait pas actuellement sur quoi se concentrerait une deuxième saison. Nous nous attendons à ce que le personnage principal - le joueur 456 - revienne, étant donné qu'il n'est pas monté à bord du vol pour voir sa fille et nous nous attendons également à ce qu'il tente d'abattre ceux qui dirigent le jeu.

Bien sûr, le vieil homme - le joueur 001 - qui s'est avéré être le créateur du jeu, est décédé dans le dernier épisode de la saison 1, et étant donné que le personnage principal a remporté le prix après la mort de nombreux autres personnages dans les jeux, il y a beaucoup de place pour les nouveaux membres de la distribution.

On ne sait pas encore si les jeux suivront la même structure - six jeux et des centaines de concurrents - ou si Hwang Dong-hyuk empruntera une voie différente. Excitant cependant.

Dong-hyuk a déclaré à Radio Times : "Je me rends compte qu'il y a d'énormes attentes pour la saison deux. Ce n'est pas que je n'ai pas du tout pensé à la saison deux, et j'ai aussi un cadre approximatif pour cela. Mais je continue à me demander si Je peux faire mieux que la saison 1. Je ne veux pas que les gens soient déçus de la nouvelle saison.

Il a également déclaré à propos des idées circulant en ligne autour d'une saison 2: "Si jamais je fais la saison deux, j'essaierai de rechercher ces nombreuses idées, et bien sûr s'il y en a de bonnes, je peux les intégrer à l'histoire".

Si vous cherchez à rattraper votre retard sur la première saison de Squid Game et à vous rafraîchir la mémoire sur ce qui s'est passé, ou si vous voulez le revoir complètement, tout est sur Netflix.

Comme Bridgerton , Squid Game restera sans aucun doute disponible à regarder pendant de nombreux mois, voire des années.

Écrit par Britta O'Boyle et Rik Henderson.