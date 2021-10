Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Squid Game est devenu lune des émissions dont on parle le plus de Netflix, ce qui nest pas vraiment surprenant car il sagit de montagnes russes émotionnelles dune montre qui vous accroche presque immédiatement.

Cela pourrait être comparé à Hunger Games, mais Squid Game le fait très certainement monter dun cran. La fin de la première série laisse cependant beaucoup de place pour que les jeux ne soient pas encore terminés. Voici tout ce que vous devez savoir sur Squid Game saison 2.

Netflix na pas encore confirmé quil y aura une saison 2 de Squid Game. Il serait surprenant de ne pas voir le service de streaming tenter doffrir une saison de suivi, étant donné lampleur de la première saison, mais pour linstant, il ny a pas de mot officiel.

Le créateur de lémission - Hwang Dong-hyuk - a déclaré à Variety en septembre 2021 : "Je nai pas de plans bien élaborés pour Squid Game 2. Cest assez fatiguant rien que dy penser. Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. Jenvisagerais dutiliser une salle décriture et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés. "

Si et quand une saison 2 de Squid Game apparaîtra, elle frappera sans aucun doute Netflix.

La première saison de Squid Game comportait neuf épisodes et six jeux au sein de ces neuf épisodes. Nous nous attendons à voir un montant similaire pour la prochaine saison.

Bien que la fin de la saison 1 ait certainement fait de la place pour une suite, on ne sait pas actuellement sur quoi une deuxième saison se concentrerait. Nous nous attendrions à ce que le personnage principal - le joueur 456 - revienne, étant donné quil na pas embarqué dans le vol pour voir sa fille et nous nous attendons également à ce quil tente de vaincre ceux qui dirigent le jeu.

Bien sûr, le vieil homme - le joueur 001 - qui sest avéré être le créateur du jeu, est décédé dans le dernier épisode de la saison 1, et bien étant donné que le personnage principal a remporté le prix en argent après la mort de nombreux autres personnages dans les jeux, il y a beaucoup de place pour les nouveaux membres de la distribution.

On ne sait pas encore si les jeux suivront la même structure - six jeux et des centaines de concurrents - ou si Hwang Dong-hyuk suivra une voie différente. Excitant quand même.

Dong-hyuk a déclaré à Radio Times : "Je me rends compte quil y a dénormes attentes pour la saison deux. Ce nest pas que je nai pas du tout pensé à la saison deux, et jai aussi un cadre approximatif pour cela. Mais je continue à me demander si Je peux faire mieux que la première saison. Je ne veux pas que les gens soient déçus par la nouvelle saison. "

Il a également dit à propos des idées circulant en ligne autour dune saison 2 : « Si jamais je fais la saison deux, jessaierai de rechercher ces nombreuses idées, et bien sûr sil y en a de bonnes, je peux les intégrer à lhistoire ».

Si vous cherchez à rattraper la saison 1 de Squid Game et à vous rafraîchir la mémoire sur ce qui sest passé, ou si vous voulez le revoir complètement, cest Netflix dont vous aurez besoin pour le regarder.

Comme Bridgerton , Squid Game restera sans aucun doute disponible à regarder, même après la fin du battage médiatique.