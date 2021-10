Comment regarder Squid Game : Sous-titres ou doublage ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Squid Game est de loin la nouvelle émission la plus chaude de 2021, et même sil semble que chaque année il y a une nouvelle série à succès Netflix dont tout le monde parle, Squid Game est un peu différent en ce quil sagit dune production sud-coréenne, ce qui signifie que les téléspectateurs anglais devez choisir entre regarder avec sous-titres ou doublage.

Récemment, il y a eu beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux pour essayer de déterminer la traduction la plus précise possible. Après que certains enquêteurs multilingues de Twitter aient visionné lémission, ils se sont rendus sur la plate-forme pour nous expliquer la meilleure façon de regarder.

La réponse? Utilisez des sous-titres « Anglais » au lieu de « Anglais [CC] » ou un doublage pour obtenir la traduction de script la plus précise possible.

pas pour paraître snob mais je parle couramment le coréen et jai regardé un jeu de calmar avec des sous-titres en anglais et si vous ne comprenez pas le coréen, vous navez pas vraiment regardé la même émission. la traduction était si mauvaise. le dialogue a été si bien écrit et aucun de celui-ci na été conservé – youngmi mayer (@ymmayer) 30 septembre 2021

La raison en est que « English [CC] », qui signifie bien sûr sous-titrage codé, est conçu pour les téléspectateurs malentendants ou complètement sourds. Ceux-ci sont généralement générés automatiquement plutôt que dêtre pré-écrits manuellement par une équipe de traducteurs coréen-anglais et incluent des descriptions superflues des pas des personnages, des bâillements, des cris, et plus encore.

Loption "Anglais" standard, dautre part, est conçue sur la notion que vous pouvez entendre tous les détails auxiliaires, comme lorsque les pas dun personnage peuvent être entendus marchant hors de lécran, ils seront donc exclus du texte.

En ce qui concerne les doublages en anglais, le problème est que même si vous pouvez toujours comprendre lessentiel de la série, le doublage nécessite une réécriture totale du script qui doit correspondre quelque peu aux mouvements des lèvres de lacteur dorigine lorsquil est parlé dans la nouvelle langue.

Cela se traduit par une expérience quelque peu compromise et éliminera très certainement certaines des nuances de dialogue les plus minutieuses écrites par les scénaristes originaux.