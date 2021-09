Netflix teste un plan entièrement gratuit au Kenya

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix a annoncé quil déployait un plan gratuit au Kenya pour attirer les clients vers sa plateforme de streaming. Ce nouveau niveau gratuit au Kenya sera disponible pour toute personne possédant un téléphone Android .

Les utilisateurs doivent uniquement sinscrire avec une adresse e-mail, confirmer quils ont 18 ans ou plus et créer un mot de passe. Aucune information de paiement nest requise.

Il y a quelques mises en garde, comme pour tout service gratuit. Par exemple, vous ne pouvez accéder au niveau gratuit que sur un téléphone Android. De plus, vous ne pouvez diffuser que les émissions disponibles, les utilisateurs du forfait gratuit ne peuvent pas télécharger pour une visualisation hors ligne. De plus, le catalogue ne contient pas toute la bibliothèque de Netflix.

Une partie intéressante de lannonce de Netflix indique que cette décision a été inspirée par le fait que de nombreuses personnes au Kenya nont pas encore essayé le service de streaming. En substance, le géant du streaming veut offrir un moyen sans risque de regarder certaines de ses émissions les plus appréciées , sans facturer un centime pour cela.

Lobjectif clair ici est que le plan gratuit convainc ceux qui sinscrivent que le service vaut la peine dêtre payé afin quils puissent ensuite y accéder sur leurs ordinateurs portables, téléviseurs et autres appareils. De plus, accédez à lintégralité du catalogue démissions, et non à la sélection gratuite limitée, et téléchargez-les pour les regarder hors ligne.

Le plan gratuit de Netflix sera déployé au Kenya à partir de maintenant et au cours des prochaines semaines.