Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le thriller psychologique "You" est de retour pour une troisième saison après près de deux ans. Joe Goldberg vit avec Love - qui est enceinte de son enfant - dans une maison de banlieue. Si vous pensez que cela signifie que Joe a changé de ses anciennes habitudes obsessionnelles, détrompez-vous.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison trois de "You", y compris quand elle sortira, comment la regarder, comment rattraper son retard sur les saisons précédentes et à quoi sattendre du troisième volet.

Netflix a confirmé que la saison 3 de « You » sortira le 15 octobre 2021. Cest presque deux ans après la sortie de la saison deux, donc les fans attendent depuis un moment.

"You" est un Netflix Original, ce qui signifie que vous aurez besoin dun abonnement Netflix si vous souhaitez regarder la dernière saison de "You" lors de sa sortie.

Il nest pas encore clair si Netflix supprimera tous les épisodes à la fois, ou si ce sera une affaire de semaine en semaine.

Netflix a confirmé quil y aura 10 épisodes de la saison 3 de "You", qui sont les mêmes que les saisons un et deux, qui comportaient toutes deux 10 épisodes chacune.

Oui. Netflix a sorti la bande-annonce officielle de la saison 3 de "You" fin août. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

La saison 3 de "You" mettra en vedette Joe Goldberg (Penn Badgely) naviguant dans la paternité, aux côtés de Love Quinn (Victoria Pedretti).

On sait depuis la fin de la saison deux que les deux dangereux déménagent en banlieue avec Love enceinte et Joe sintéressant au voisin dà côté, montrant que sil est en banlieue et hors de sa zone de confort, il na pas changé.

La bande-annonce se concentre sur le bébé à venir, avec Joe racontant et discutant de ce quil faut lappeler. Avec la fin de la saison deux montrant que Love est tout aussi dangereux et obsessionnel que Joe, sinon plus, nous sommes sûrs que la saison trois ne sera certainement pas sans ses rebondissements sombres.

Scott Speedman a rejoint le casting de YOU Saison 3 !



Il incarnera Matthew, un PDG à succès, un mari et un père peu communicatif. Il est réservé, mystérieux et a tendance à se retirer … ce qui masque un profond puits démotion en dessous pic.twitter.com/EYp7Xfg65u – File dattente Netflix (@netflixqueue) 21 octobre 2020

Une liste de certains membres de la distribution a été confirmée pour la nouvelle saison, y compris Scott Speedman dans le rôle de Matthew, décrit comme "un PDG à succès, un mari et un père peu communicatif. Il est réservé, mystérieux et a tendance à se retirer … tous qui masque un profond puits démotion en dessous."

Travis Van Winkle jouera un personnage appelé Cary, qui inviterait Joe dans son cercle intime, tandis que Shalita Grant jouera une "maman-fluencer" appelée Sherry qui est en fait une méchante fille qui prétend seulement accueillir Love dans son cercle social. .

Du sang frais rejoint You Saison 3:



Shalita Grant incarnera Sherry, une « maman fluenceuse » qui semble terre-à-terre, mais qui est en fait une méchante fille qui prétend seulement accueillir Love dans son cercle social.



Travis VanWinkle incarnera le riche Cary, qui invite Joe dans son cercle restreint pic.twitter.com/Js70prlmZv – File dattente Netflix (@netflixqueue) 15 octobre 2020

Si vous voulez rattraper votre retard sur les saisons un et deux de "You", vous pouvez trouver les 20 épisodes sur Netflix.

Chaque épisode dure environ 45 minutes, il vous reste donc encore beaucoup de temps pour vous rafraîchir la mémoire – ou recommencer la série à partir de zéro – avant la troisième saison.

Netflix na pas encore confirmé de saison quatre de "You", mais cela na pas été exclu non plus.

La productrice exécutive Sera Gamble avait précédemment déclaré au Hollywood Reporter : "Je nai pas du tout peur de dire que nous pourrions certainement suivre Joe pendant plusieurs saisons de plus."