Quest-ce que Netflix Tudum ? Le nouvel événement de streaming expliqué

(Pocket-lint) - Cela a peut-être pris quelques années, mais quelquun chez Netflix a clairement compris que les événements en direct sont une grosse affaire en ce qui concerne les émissions de télévision et les films - il suffit de regarder les différentes conventions de la bande dessinée dans le monde pour voir à quel point ils peuvent être énormes. devenir.

Netflix a exploré cet espace un peu récemment, en particulier avec lévénement en direct WitcherCon pour présenter les plans et les taquineries à venir pour les fans de son émission The Witcher, et maintenant il se diversifie dans un type dévénement plus grand public.

Tudum, comme on lappelle, sera apparemment un rendez-vous annuel au cours duquel Netflix présentera des émissions et des films à venir avec des interviews et des points de discussion des stars et des créateurs de ces contenus.

Comme le confirme cette bande-annonce, il y aura une foule absolue de grands noms présents (virtuellement), mettant en vedette des émissions majeures comme Stranger Things, Bridgerton et The Witcher, donc ce sera lun des grands fans de toute propriété Netflix. .

Notons ces informations clés, alors - Tudum est le 25 septembre 2021, à 9h PST / 12h EST / 16h GMT / 1h JST et KST.

Il sera diffusé en direct sur les chaînes YouTube de Netflix dans le monde entier, mais aussi sur Twitch et Twitter, bien que nous nayons pas encore de liens en direct pour ces flux.

Avant le flux, cependant, vous pouvez consulter le site Web de Tudum pour en savoir plus sur qui et ce qui apparaîtra, alors consultez-le maintenant.