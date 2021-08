Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ofcom a révélé des recherches sur les habitudes de visionnage des Britanniques en 2020 et la pandémie en cours. Lun des principaux enseignements à retenir est que plus de personnes au Royaume-Uni sont désormais abonnées à Netflix que la télévision payante - Sky, BT et Virgin Media réunis.

Plus de la moitié des foyers britanniques sont désormais abonnés à Netflix (52%), ce qui dépasse les 48% des foyers disposant de la télévision payante.

Les services de streaming ont généralement bénéficié des blocages et de la messagerie à domicile. Il y a maintenant plus de 30 millions dabonnés à un service de streaming au Royaume-Uni. Cela inclut Netflix, mais aussi Amazon Prime Video , Disney+ , Now et plusieurs autres.

La télévision et le visionnage de vidéos en ligne ont également augmenté en 2020. La personne moyenne dans le pays a passé cinq heures et 40 minutes par jour à regarder la télévision, un service de streaming ou des vidéos en ligne via YouTube.

Naturellement, il existe une division entre les groupes dâge sur lesquels est le format de visionnage le plus dominant. Par exemple, les 16-34 ans étaient plus susceptibles de regarder du contenu sur YouTube que sur la télévision en direct.

"La télévision et la vidéo en ligne se sont avérées un antidote important à la vie enfermée, les gens ayant passé un tiers de leurs heures déveil lannée dernière collés à des écrans pour des informations et des divertissements", a déclaré Yih-Choung Teh, directeur de la stratégie et de la recherche du groupe Ofcom.

"La pandémie a sans aucun doute boosté la visualisation des services de streaming, avec trois foyers britanniques sur cinq désormais inscrits. Mais, avec le ralentissement de la croissance des abonnés en 2021 et lassouplissement des restrictions de verrouillage, le défi pour Netflix, Amazon et Disney sera de sassurer un pipeline de contenu sain et garder les clients inscrits."