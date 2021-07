Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix aurait prévu une série télévisée Pokemon en direct, selon un nouveau rapport.

Variety a affirmé que Netflix en était aux premiers stades du cycle de développement, avec le co-showrunner et producteur exécutif de Lucifer, Joe Henderson, prêt à diriger le projet qui na pas encore été annoncé. Gardez à lesprit que Netflix a récemment exprimé son intérêt à se lancer dans les jeux mobiles sans frais supplémentaires pour les abonnés, et il est supposé que le géant du streaming pourrait avoir de nouveaux originaux en préparation pour la première aux côtés de tout contenu de jeux quil pourrait avoir en préparation.

La société a également réussi à créer des émissions basées sur des jeux, comme avec son succès The Witcher . Il a également des spectacles Resident Evil et Tomb Raider en développement. En 2015, il a été dit que Netflix sétait associé à Nintendo sur une série d action en direct Legend of Zelda , mais cela aurait été annulé.

Dans cet esprit, il est toujours possible que le projet Pokmon soit encore en conserve car il est encore si tôt. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que dautres informations feront surface.

