Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix a annoncé La saison 2 de The Witcher fera ses débuts sur sa plateforme de streaming peu avant Noël, et il a également publié la première bande-annonce de la nouvelle saison.

Le spectacle devrait revenir le 17 décembre 2021. Netflix a annoncé la nouvelle lors dun événement inaugural WitcherCon. Il a également fourni le premier aperçu complet de la saison à venir, que vous pouvez regarder ci-dessus. Daprès ce que nous pouvons dire, la deuxième saison reprend là où la première saison sest terminée, avec Geralt de Rivia (Henry Cavill) rencontrant la princesse Cirill en exil. Le duo se rend à Kaer Morhen - la forteresse de montagne où Geralt sest entraîné - afin que Ciri puisse également devenir un sorceleur. Cela na pas lair facile, cest le moins quon puisse dire.

En plus de la bande-annonce et de la date, Netflix a taquiné une featurette en coulisses avec Anya Chalotra et Freya Allan (qui jouent respectivement Yennefer et Ciri), ainsi que la nouvelle garde-robe marron de Jaskier et de vagues titres dépisodes pour la saison deux. Cavill a même déclaré que la prochaine saison aura une nouvelle chanson de Jaskier.

Une date de sortie a également été annoncée pour un film danimation prequel, The Witcher: Nightmare of the Wolf, qui arrivera sur Netflix le 23 août 2021. Enfin, à WitcherCon, CD Projekt Red a révélé une mise à jour PS5 et Xbox Series X de nouvelle génération pour The Witcher 3 : Wild Hunt qui arrivera gratuitement plus tard cette année avec des DLC basés sur lémission Netflix.

