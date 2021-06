Steven Spielberg et Amblin signent un accord majeur avec Netflix

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix a signé un accord à succès avec le studio de cinéma de Steven Spielberg pour produire deux films par an pour une durée indéterminée.

Amblin Partners a plusieurs marques sous son aile - dont Amblin Entertainment et Dreamworks - et Spielberg pourrait réaliser lui-même certains des films.

Laccord a été supervisé par le co-PDG de Netflix , Ted Sarandos, et le responsable des films originaux de la société de streaming, Scott Stuber.

"Chez Amblin, la narration sera à jamais au centre de tout ce que nous faisons, et dès la minute où Ted et moi avons commencé à discuter dun partenariat, il était tout à fait clair que nous avions une opportunité incroyable de raconter de nouvelles histoires ensemble et datteindre le public de nouvelles manières, " a déclaré Spielberg (tel que rapporté par Variety ).

"Cette nouvelle avenue pour nos films, aux côtés des histoires que nous continuons à raconter avec notre famille de longue date chez Universal et nos autres partenaires, sera incroyablement enrichissante pour moi personnellement puisque nous pouvons nous y lancer avec Ted, et jai hâte pour commencer avec lui, Scott et toute léquipe Netflix."

Laccord de contenu ninclura pas de semi-biopic que le réalisateur réalise actuellement avec Seth Rogen.

"Steven est un visionnaire créatif et un leader et, comme tant dautres dans le monde, mon enfance a été façonnée par ses personnages mémorables et ses histoires qui ont été durables, inspirantes et éveillées", a ajouté Sarandos au nom de Netflix.

"Nous avons hâte de travailler avec léquipe dAmblin et nous sommes honorés et ravis de faire partie de ce chapitre de lhistoire cinématographique de Steven."

Écrit par Rik Henderson.