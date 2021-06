Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le gouvernement britannique examine de près les services de streaming pour décider sils doivent être réglementés de la même manière que la diffusion télévisée.

Il souhaite que le régulateur des communications Ofcom dirige la règle sur Netflix , Amazon Prime Video, Disney + et dautres services qui opèrent dans le pays, tout comme il le fait sur la BBC, ITV, Channel 4 et dautres diffuseurs traditionnels.

Cela signifierait quils seraient chacun examinés pour déceler les biais et lexactitude sur la base des directives britanniques.

À lheure actuelle, le contrôle réglementaire est aléatoire. Par exemple, le siège européen de Netflix est à Amsterdam, il relève donc de la réglementation néerlandaise. Le gouvernement veut changer cela, les opérations de Netflix au Royaume-Uni nécessitant à la place le contrôle de lOfcom.

Cela, selon le gouvernement, facilitera la procédure de plainte concernant le contenu pour les téléspectateurs britanniques.

Ses plans complets seraient publiés plus tard cette semaine.

"Les radiodiffuseurs britanniques doivent rivaliser avec ces géants avec une main liée derrière le dos. Les sociétés ont les poches profondes et ne sont en grande partie pas réglementées, ce qui les laisse libres dimposer leur interprétation de la vie britannique", a déclaré une source gouvernementale (tel que rapporté par la presse Association via Yahoo ).

« Les règles régissant le fonctionnement des radiodiffuseurs ont été écrites pour une ère analogique. Ils ne sont pas adaptés à leur usage à lère des téléviseurs intelligents, du streaming et de la programmation à la demande.

« Avec le rythme du changement et laugmentation de la concurrence mondiale, le secrétaire à la Culture estime quil est temps dexaminer comment nous pouvons uniformiser les règles du jeu entre les diffuseurs et les services de vidéo à la demande et nous assurer que le paysage de la radiodiffusion du Royaume-Uni est adapté au 21e siècle."

Écrit par Rik Henderson.