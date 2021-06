Lupin Partie 2 : Date de sortie, intrigue et tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lun des grands avantages du streaming moderne est que vous pouvez trouver des titres à succès dautres régions - et Lupin est le hit dormant qui prend dassaut Netflix.

La série se concentre sur Assane Diop dOmar Sy et ses aventures intrigantes en tant que Lupin – basées sur le gentleman voleur de Maurice Leblanc, fusionnant suspense, comédie et certains des subterfuges les plus astucieux que vous verrez à la télévision.

Dire que Lupin était suave serait un euphémisme, et cela vient en grande partie de la performance de Sy. La bonne nouvelle est quil y a une deuxième saison, ou partie 2 comme son nom lindique, ainsi que des discussions sur la saison 3.

Lupin Season 2 – ou Part 2 – sortira sur Netflix le 11 juin 2021, vous pourrez donc simplement lancer la lecture et commencer à regarder.

Oui, sorti en mai, il y a une bande-annonce sur YouTube, intégrée ci-dessous. Notez quil sagit de la bande-annonce en anglais.

Lupin Part 2 sera diffusé sur Netflix. Vous aurez besoin dun abonnement Netflix pour le regarder.

Lupin Part 1 est également sur Netflix, vous pouvez donc le diffuser avant de regarder la nouvelle saison. Si vous navez pas regardé la première saison, vous devez le faire, car lhistoire est séquentielle à travers les épisodes et la première saison met en place lintrigue et les personnages de la deuxième saison.

Lupin est un titre de langue française. Nous pensons quil est préférable de le regarder en français pour la bande originale, mais il est également disponible en arabe, anglais, hindi et polonais, tandis que les sous-titres sont proposés en anglais, arabe, polonais ou chinois traditionnel.

Avec la première partie nous laissant avec un cliffhanger, Assane Diop est de retour avec son alter ego Arsène Lupin, cherchant à se venger. Il y aura cinq épisodes dans la partie 2.

Le tease officiel de la partie 2 se lit comme suit : "Ce nest plus un jeu. La quête de vengeance dAssane contre Hubert Pellegrini a mis sa famille en pièces. Dos au mur, il doit maintenant penser à un nouveau plan, même si cest se mettre en danger."

Les bandes-annonces officielles montrent Diop avec son meilleur ami Benjamin, révèlent que Diop est désormais lhomme le plus recherché de France, tandis que laction se déroule dans un large éventail de décors, Paris étant autant une star de la série que les acteurs.

Sur un site teaser, Netflix a laissé tomber un gros indice sur la partie 3 de Lupin. Avec les mots qui défilent dans les langues, assane-diop.com nous dit quAssane Diop a toujours une longueur davance et que Lupin reviendra pour une partie 3.

Cela a été confirmé par Omar Sy lui-même, donc cest à peu près cloué.

On ne peut rien vous cacher.

Lupin partie 3 est confirmée !



Quant à la date de sortie de la partie 3 qui est inconnue, mais à mesure que les dates se mettent en place pour confirmer la partie 2, nous voyons également "22" apparaître brièvement, peut-être un clin dœil à la partie 3 apparaissant en 2022, ce à quoi nous nous attendions.

Ailleurs, alors que les personnages parcourent le secret, il y a aussi un "4", suggérant peut-être quune partie 4 pourrait également être en préparation.

Écrit par Chris Hall.