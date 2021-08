Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Des choses étranges se produisent toujours.

La quatrième saison de la série de science-fiction à succès de Netflix, Stranger Things, se rapproche de sa sortie. La troisième saison a laissé pas mal de questions en suspens sur lavenir de la série, mais Netflix nous a donné plusieurs indices sur la prochaine saison sous forme de bandes-annonces et dannonces de casting.

Alors que la sortie de bandes-annonces a fait espérer aux fans que la saison quatre pourrait arriver bientôt, allez-y et tempérez ces attentes. La série était toujours en tournage début avril.

Les saisons précédentes ont vu la post-production prendre plus de six mois avant les premières de lémission, il nétait donc pas surprenant que Netflix ait confirmé que lémission reviendrait en 2022.

Vous pouvez regarder la prochaine saison de Stranger Things ou rattraper toutes les saisons plus anciennes via Netflix. Cest un Netflix Original, après tout.

Voici tout ce que nous savons jusquà présent sur la saison quatre:

La fin de la saison trois a vu Hopper de David Harbour se sacrifier pour fermer le portail vers Upside Down sous la ville de Hawkins, mais une scène post-crédit a laissé espérer que Hopper est toujours en vie. Nous voyons une prison en Russie qui contient une personne invisible, que les gardes russes appellent "lAméricain" avant de donner un autre prisonnier à un Demogorgon. Tout le monde espérait que lAméricain est Hopper, qui est entré dans la dimension à lenvers pour éviter de mourir.

Eh bien, nous avons découvert quil sagissait de lAméricain en question, grâce à une bande-annonce de la saison quatre, intitulée "From Russia With Love". On peut également deviner que le temps de Hopper en tant que prisonnier sera fortement mis en avant dans la prochaine saison, grâce au casting dun garde russe et dun passeur russe pour la nouvelle saison.

Le teaser le plus récent de la saison quatre, intitulé "Onze, êtes-vous à lécoute", taquinait le retour de lun des premiers méchants de la série : le Dr Martin Brenner de Mathew Modine. Il a vu entrer dans la salle Rainbow avec un groupe denfants qui lappellent Papa. Le teaser semble être un retour en arrière sur lépoque où Brenner élevait Eleven en captivité aux côtés dautres enfants surdoués. La dernière fois que nous avons vu Brenner vivant, cétait lorsquil était face à face avec la première saison de Demogorgon.

Cette rencontre nous a laissé supposer quil est mort. Au cours de la deuxième saison, Eleven rencontre Kali (Linnea Berthelsen) – un autre enfant doté de pouvoirs qui a été gardé dans les installations de Hawkins par Brenner – qui cherche à se venger. Ensemble, ils traquent un autre ancien employé de létablissement qui révèle que Brenner est vivant.

Les trois premières saisons de Choses étranges se sont entièrement déroulées dans la ville fictive de Hawkins, dans lIndiana, mais la saison à venir devrait voir lhistoire sétendre en dehors du cadre de la petite ville. Nous savons quune partie de la saison quatre se déroulera en Russie - où Hopper est détenu par les forces russes. De nouvelles informations sur le casting confirment également le cadre russe, avec Tom Wlaschiha jouant un garde russe nommé Dmitri et Nikola Duricko jouant un contrebandier nommé Yuri.

En plus du cadre russe, la conclusion de la saison trois a vu Joyce Byers (Wynona Ryder) adopter Eleven (Millie Bobby Brown) et quitter Hawkins avec son fils Will (Noah Schnapp). Nous ne savons toujours pas où, mais cela fournit un autre cadre en dehors de Hawkins, qui semble être un thème pour la saison étant donné que le tout premier teaser de la saison quatre, sorti en 2019, comportait les mots "Nous ne sommes pas à Hawkins plus" affiché sur lécran.

Choses étranges adore rendre hommage aux films des années 80 qui linspirent, et il semble le faire à nouveau - avec le casting de Robert Englund, qui était célèbre pour avoir joué dans les films The Nightmare on Elm Street en tant que tueur en série défiguré Freddy Krueger. Englund jouera un autre tueur pour la saison quatre de Stranger Things. Ce sera Victor Creel, un homme qui a été emprisonné dans un établissement psychiatrique pour un meurtre violent survenu dans les années 1950.

Les trois premières saisons de Stranger Things étaient séparées dun an. La saison 1 sest déroulée en 1983, la saison 2 en 1984 et la saison 3 en 1985. Après cela, il serait logique que la saison 4 se déroule en 1986, mais cela ne nous surprendrait pas si elle allait plus loin pour tenir compte de certains des acteurs - qui étaient des enfants au début de la série - sont un peu plus âgés maintenant. Pourtant, ne vous attendez pas à ce quil saute trop loin ; lambiance nostalgique des années 80 est une grande partie du succès de lémission.

La quatrième saison de Stranger Things verra Matt et Ross Duffer de retour en tant quécrivains et réalisateurs. Le couple est responsable des trois saisons précédentes de Stranger Things. En plus des frères Duffer, tous les personnages principaux des trois premières saisons de Stranger Things devraient revenir.

Millie Bobby Brown comme onze

Finn Wolfhard dans le rôle de Mike Wheeler

Noah Schnapp dans le rôle de Will Byer

Gaten Matarazzo dans le rôle de Dustin Henderson

Caleb McLuaghlin dans le rôle de Lucas Sinclair

Natalia Dyer dans le rôle de Nancy Wheeler

David Harbour dans le rôle de Jim Hopper

Sadie Sink en tant que Max

Charlie Heaton dans le rôle de Jonathan Byer

Joe Keery dans le rôle de Steve Harrington

Winona Ryder dans le rôle de Joyce Byers

Maya Hawke dans le rôle de Robin Buckley

Brett Gelman comme Murray

Netflix a également révélé un ensemble de nouveaux castings pour la quatrième saison, voici un aperçu de ceux-ci jusquà présent:

Robert Englund comme Victor Creel , un homme emprisonné dans un établissement psychiatrique pour meurtre

, un homme emprisonné dans un établissement psychiatrique pour meurtre Tom Wlaschiha dans le rôle de Dimitri , un garde russe qui se lie damitié avec Hopper

, un garde russe qui se lie damitié avec Hopper Nikola Djuricko comme Yuri , un contrebandier russe

, un contrebandier russe Jamie Campbell Bower comme Peter Ballard , un infirmier dans un établissement psychiatrique

, un infirmier dans un établissement psychiatrique Eduardo Franco comme Argyle , un stoner et livreur de pizza

, un stoner et livreur de pizza Joseph Quinn dans le rôle d Eddie Munson, un métalleux qui est également président du club Dungeons and Dragons de Hawkins High, connu sous le nom de club Hellfire.

un métalleux qui est également président du club Dungeons and Dragons de Hawkins High, connu sous le nom de club Hellfire. Sherman Augustus dans le rôle du lieutenant-colonel Sullivan , un militaire intelligent

, un militaire intelligent Mason Dye comme Jason Carver , un athlète riche et célèbre

Une note intéressante sur les teasers de la saison quatre de Stranger Things qui ont été publiés jusquà présent... En 2019, Netflix a révélé une annonce officielle de Stranger Things 4, mais depuis lors, il a publié deux bandes-annonces et un aperçu. Vous remarquerez que la description dans le lien YouTube du premier teaser, From Russia with Love, a 001/004 dans la description de la vidéo. Le deuxième teaser a également 002/004. Cela implique que nous avons encore deux autres bandes-annonces à venir.

