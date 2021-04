La date de sortie de la saison 5 de la couronne et tout ce que nous savons jusquà présent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - The Crown est une excellente émission Netflix Original, vaguement basée sur les événements du monde réel après les rivalités politiques et les romances du règne de la reine Elizabeth II, ainsi que sur les événements qui ont façonné la seconde moitié du 20e siècle. Brillamment dramatisé bien sûr, pour en faire une superbe montre.

Les saisons un à quatre nous ont tous donné une leçon dhistoire des années 1940 aux années 1980, mais avec Margaret Thatcher et Lady Diana Spencer faisant toutes deux leurs débuts dans la saison quatre, tous les yeux sont rivés sur la saison cinq et les événements que nous verrons ensuite.

Voici tout ce que nous savons jusquà présent sur la saison cinq de The Crown, y compris qui sera choisi, quand il sortira et à quoi nous pouvons nous attendre.

La saison quatre de The Crown est arrivée sur Netflix en novembre 2020, mais le tournage de la saison cinq nest actuellement pas prévu avant juin 2021, ce qui mettrait sa date de sortie en 2022.

Netflix na pas encore donné de date définitive pour la sortie de la saison 5. La pause dans le tournage aurait été planifiée, plutôt que due à la pandémie mondiale.

La saison 3 est apparue deux ans après la saison 2 de The Crown, avec la nouvelle distribution, donc ce nest pas surprenant la saison cinq et sa nouvelle distribution nest pas encore attendue avant un certain temps.

Lorsque la saison cinq de The Crown sortira, elle ne sera disponible que sur Netflix.

Lémission est un Netflix Original, comme Bridgerton , donc si vous voulez la regarder, vous devrez être abonné à Netflix.

On sattend à ce quil y ait 10 épisodes dans la saison cinq de The Crown.

Les saisons un à quatre ont toutes 10 épisodes, soit un total de 40 épisodes jusquà présent, il est donc fort probable que la prochaine saison sen tiendra au format actuel, dautant plus quune saison six est prévue.

La saison cinq de Crown continuera là où la saison quatre sest arrêtée, qui est la dernière partie de 1990. On sattend à ce que la saison cinq couvre donc les années 1990, bien que lon ne sache pas quels événements bénéficieront du temps dantenne ou quel showrunner Peter Morgan se concentrera sur.

Il y en a cependant beaucoup parmi lesquels choisir, y compris lincendie du château de Windsor en 1992, le 40e anniversaire de laccession au trône de la reine et la rupture de plusieurs mariages de ses enfants.

Il y a aussi la princesse Diana dans la seconde moitié de la décennie. Non seulement son entretien avec le journaliste Martin Bashir, mais aussi son divorce avec le prince Charles en 1996 et sa mort tragique en 1997. La reine a également célébré son anniversaire de mariage en or avec le prince Phillip en 1997, alors Morgan nest pas à court dhistoires à raconter.

Alors que La Couronne suit le règne de la reine Elizabeth II et les événements qui se sont produits dans la seconde moitié du XXe siècle, la distribution change toutes les deux saisons afin de refléter le changement des décennies et les personnages vieillissant.

Netflix a confirmé que la reine Elizabeth II sera jouée par Imelda Staunton pour les saisons cinq et six, succédant à Olivia Colman qui a joué la reine dans les saisons trois et quatre et Claire Foy des saisons un et deux.

Lesley Manville assumera le rôle de la princesse Margaret, succédant à Helena Bonham Carter dans les saisons trois et quatre et Vanessa Kirby des saisons un et deux.

Jonathan Pryce jouera le prince Philip, le duc dÉdimbourg, en remplacement de Tobias Menzies des deux dernières saisons. Matt Smith a joué le rôle dans les saisons un et deux.

Elizabeth Debicki jouera la princesse Diana, à la suite dEmma Corrin qui a introduit Diana dans la série lors de la quatrième saison.

On dit que Dominic West - mieux connu pour ses rôles dans The Wire et The Affair - jouera le prince Charles, succédant à Josh OConnor. Cela na pas encore été confirmé.

Il na pas été confirmé non plus qui jouera la princesse Anne, le prince Andrew ou le prince Edward, bien quil ait récemment été rapporté que Netflix a du mal à trouver un acteur pour le prince Andrew, même si Netflix a nié les allégations .

Vous pouvez regarder toutes les saisons en cours de The Crown sur Netflix.

Les 40 épisodes de lémission sont disponibles en streaming sur la plate-forme de streaming au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Oui, il y aura une saison 6 de The Crown. Peter Morgan - le créateur de The Crown - avait envisagé de mettre fin à la série après la saison 5, malgré la série initialement prévue pour six saisons, mais il a changé davis.

La sixième saison devrait cependant être la dernière saison de la série. Variety a rapporté que Morgan avait déclaré à lépoque: "Alors que nous avons commencé à discuter des scénarios de la série 5, il est vite devenu clair que pour rendre justice à la richesse et à la complexité de lhistoire, nous devions revenir au plan dorigine et en faire six. Pour être clair, la série 6 ne nous rapprochera pas de l’actuel - elle nous permettra simplement de couvrir la même période plus en détail.

On sattend à ce que la sixième saison de The Crown couvre lhistoire jusquau début des années 2000, qui comprend la mort de la princesse Margaret et de la reine mère en 2002. Des événements plus récents, comme la mort du prince Phillip et le drame avec le prince Harry et Meghan, ne sont pas attendus. faire partie du spectacle.

Écrit par Britta O'Boyle.