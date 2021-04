Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bridgerton - le drame de la période brillante avec une touche moderne - a honoré Netflix à la fin de 2020 et cétait excellent. Plein de scandale, de drame, de sexe et de romance, cest la série télévisée qui nous a tous rendus accro aux détails de Lady Whistledown sur les événements du début à la fin.

La première série a été inspirée par le livre de Juila Quinn - `` Le duc et moi - qui est le premier des huit, il y a donc beaucoup de matériel pour nous voir se gaver de Bridgerton pendant un bon moment. Netflix a confirmé une saison 2, 3 et 4 jusquà présent.

Voici tout ce que nous savons jusquà présent sur la saison 2 de Bridgerton et quand elle sortira sur nos écrans.

Netflix a confirmé que Bridgerton verrait une saison 2 le 21 janvier 2021, suivie de la confirmation dune saison 3 et 4 le 13 avril 2021. Il na pas encore confirmé quand Bridgerton la saison 2 sera diffusée. Nous espérons le voir à la fin de 2021 ou au début de 2022, mais ce nest pas clair pour le moment.

Le tournage devait commencer au printemps 2021 après un retard en 2020, et certaines rumeurs suggèrent que le tournage a déjà commencé après que Phoebe Dynevor - qui joue Daphne Bridgerton - a été photographiée en train de voyager des États-Unis au Royaume-Uni avec la couleur de cheveux auburn signature de Daphne (une couleur différent de ses cheveux naturels). Se cramponner à des pailles peut-être, mais nous allons y aller.

Cependant, lorsque Bridgerton saison 2 atterrit, ce sera uniquement sur Netflix. Sans surprise, étant donné quil sagit dune série originale de Netflix - et la plus importante à ce jour - vous devrez donc vous assurer que votre abonnement Netflix est prêt.

Bridgerton La saison 1 avait huit épisodes, il ne serait donc pas trop surprenant de voir un nombre similaire pour la saison 2, bien que nous ne sachions pas actuellement.

Cependant, chaque épisode durera probablement une heure, comme cétait le cas dans la saison 1, nous pouvons donc espérer au moins huit heures de plus de drames et de reportages sur Lady Whistledown.

Comme mentionné, la première saison de Bridgerton a été inspirée par `` The Duke and I de Julia Quinn, qui portait sur la relation entre le duc de Hastings, Simon Basset, et laîné des filles de Bridgerton, Daphne Bridgerton.

La deuxième saison devrait sinspirer du deuxième livre, « Le vicomte qui maimait ». Il se concentrera sur le célibataire éligible Anthony Bridgerton et une femme appelée Edwina Sharma. Bien sûr, rien ne sera simple car cela ne fait pas une bonne télévision, alors la sœur dEdwina, Kate, sassurera que Lady Whistledown a quelque chose à écrire pour ses papiers de la société.

Chers lecteurs, jose dire que cest peut-être lédition la plus excitante de ma chronique à ce jour ... pic.twitter.com/jwOJwl6zQi - Bridgerton (@bridgerton) 21 janvier 2021

Julia Quinn a également déclaré à la BBC : "Je suis tellement excitée parce que je sais ce quil y a dans le livre deux, après lavoir écrit, et je pense quil y a des scènes qui vont être tellement incroyables et que les gens vont adorer."

Bien vu que la saison 2 devrait être concentrée sur Anthony Bridgerton, entre autres, nous savons que Jonathan Bailey, qui le joue, sera de retour. La plupart des acteurs de la saison 1 devraient également revenir, y compris Phoebe Dynevor dans le rôle de Daphne et la voix off de Lady Whistledown, Julie Andrews.

Malheureusement, nous ne verrons pas le retour du duc de Hastings, Rege-Jean Page, pour la deuxième saison.

Votre Grâce, cela a été un plaisir. pic.twitter.com/kX1nIG8pz7 - Bridgerton (@bridgerton) 2 avril 2021

Netflix a cependant confirmé quatre nouveaux ajouts au casting pour la deuxième saison: Charithra Chandran comme Edwina Sharma, Shelley Conn comme Edwina et la mère de Kate Sharma, Calam Lynch comme Theo Sharpe et Rupert Young comme Jack. Simone Ashley jouera Kate Sharma.

Bridgerton a ajouté quatre acteurs à la saison 2:



Charithra Chandran jouera Edwina Sharma, la sœur cadette de Kate et Shelley Conn jouera Mary Sharma, la mère de Kate.



Saluez également Calam Lynch qui jouera Theo Sharpe et Rupert Young qui jouera Jack. pic.twitter.com/yVvgHYJ2AF - Netflix (@netflix) 5 avril 2021

Les huit épisodes de Bridgerton saison 1 sont toujours disponibles pour regarder sur Netflix afin que vous puissiez vous rafraîchir la mémoire sur ce qui sest passé au cours de cette saison sociale autant que vous le souhaitez avant la nouvelle saison.

Oui. Netflix a confirmé quil y aurait jusquà présent une saison 3 et une saison 4 de Bridgerton, ce qui signifie quil reste encore beaucoup de drames à venir.

Chers lecteurs, cet auteur apporte une annonce des plus excitantes ... pic.twitter.com/sV0QiYcn8z - Bridgerton (@bridgerton) 13 avril 2021

Écrit par Britta O'Boyle.