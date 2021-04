Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony Pictures a signé un nouveau contrat dit de guichet unique avec Netflix . Cela signifie quà partir de 2022, le service de diffusion en continu aura les droits américains exclusifs pour diffuser les sorties de Sony Pictures à la fin de leurs tournées vidéo en salle et à domicile. Netflix a confirmé laccord sur Twitter.

«Préparez-vous pour Uncharted, Morbius, Bullet Train et Where the Crawdads Sing, ainsi que les futures suites de Venom, Jumanji, Bad Boys et Spider-Man: Into The Spider-Verse», a tweeté Netflix. Gardez à lesprit que Netflix remplace désormais Starz en tant que partenaire de diffusion en continu à paiement unique de Sony.

Variety a déclaré que Netflix avait payé un "prix denregistrement" pour remporter son accord de guichet unique avec Sony.

Le nouvel accord verra non seulement les films de cinéma de Sony, mais également les films de ses studios Columbia Pictures, Sony Pictures Classics, Screen Gems et TriStar Pictures arriver sur Netflix. Cest un score énorme pour Netflix, qui a connu une concurrence croissante de la part de Disney + , HBO Max , Peacock et dautres. Plusieurs studios choisissent denvoyer leurs films directement à leurs services respectifs.

Le nouvel accord donnera également à Netflix une première chance dacquérir des films originaux que Sony souhaitera peut-être envoyer directement en streaming, bien que le studio puisse toujours vendre à des concurrents si Netflix transmet un film. Netflix accordera également une licence aux films plus anciens de Sony.

Laccord de Netflix avec Sony durerait environ cinq ans.

Écrit par Maggie Tillman.