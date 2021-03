Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Combien de personnes ont votre connexion Netflix ? Ou vous connectez-vous à Netflix avec le mot de passe de quelquun? Eh bien, ce ne sera peut-être pas le cas pour longtemps.

La société serait en train dexplorer des moyens dempêcher ses 200 millions dabonnés de partager leurs mots de passe. GammaWire a repéré une nouvelle fonctionnalité qui empêche les personnes non autorisées à utiliser un compte dy accéder. Netflix a publié une déclaration décrivant la fonctionnalité comme un "test" conçu pour "aider à sassurer que les personnes utilisant des comptes Netflix sont autorisées à le faire".

Si Netflix remarque que quelquun essaie dutiliser un compte sans être le propriétaire du compte, il lui sera demandé de vérifier quil est le propriétaire via un code e-mail ou un code texte. Si quelquun nest pas en mesure de vérifier dans un certain laps de temps, il ne pourra accéder à aucun contenu Netflix et sera invité à créer son propre compte. Ce test nest pas limité à un seul pays.

Vous pouvez contourner cette mesure de sécurité si vous êtes quelquun qui participe au partage de mot de passe. Un propriétaire de compte peut vous envoyer le code au fur et à mesure quil lui parvient par e-mail ou par téléphone, mais nous pensons que cela pourrait rapidement devenir ennuyeux pour la personne vous permettant daccéder à son Netflix.

Cela devient encore plus compliqué pour les personnes qui font partie dun compte familial. Les conditions dutilisation de Netflix indiquent que le contenu diffusé en continu «ne peut pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer», mais il nest pas clair si cela signifie que tout le monde doit vivre dans la même maison physique.

Par exemple, quen est-il des parents dont les enfants vont à luniversité? Peuvent-ils toujours partager des mots de passe dans le cadre dun ménage? Netflix a des explications à faire, alors Pocket-lint a contacté la société pour obtenir des éclaircissements.

Écrit par Maggie Tillman.