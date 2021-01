Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Laudio spatial tridimensionnel dApple - qui fonctionne avec les AirPods Pro et AirPods Max via iPhone et iPad uniquement pour le moment - pourrait-il arriver sur la méga-plateforme de streaming Netflix? Une source le suggère, mais y a-t-il une vérité potentielle?

Netflix prend déjà en charge le décodage Dolby Atmos , ce qui signifie que vous pouvez profiter de ce format audio tridimensionnel basé sur des objets si vous avez le bon kit dans votre configuration audiovisuelle (AV).

Cependant, iPhonesoft.fr indique quune source au sein de Netflix suggère que la société de streaming a exploré des cas dutilisation Spatial Audio. Ce qui, étant donné la prédominance des utilisateurs diPhone et diPad, aurait du sens.

Mais il y a un hic ici - cela ne fonctionnerait pas sur votre téléviseur. Pourquoi? Parce que Spatial Audio dApple doit déterminer où se trouve votre appareil Apple - car, en principe, il est tenu entre vos mains, devant votre visage, cest pourquoi le mouvement de votre tête - et donc des AirPods que vous portez - fournira réglage de la position de laudio.

Même Apple TV ne peut pas offrir Spatial Audio - et nous ne sommes pas sûrs quil le fera jamais à ce stade - pour la sortie sur AirPods. Cest juste pour iPhone et iPad et pas, au moins, un concept de sortie AV plus large.

Cela nempêche pas lapplication Netflix sur ces appareils Apple de pouvoir implémenter la capacité de décoder Spatial Audio. Ainsi, si la source citée est correcte, il est possible que laudio basé sur le mouvement de type cinéma napparaisse que sur ces appareils mobiles. Ce qui pourrait être assez excitant en effet - mais ce nest en aucun cas une évidence.

Écrit par Mike Lowe.