(Pocket-lint) - À partir de février 2021, un abonnement Netflix Premium passera de 11,99 £ à 13,99 £ - une augmentation de 2 £ par mois, ce qui équivaut à 24 £ par an de plus sur votre facture annuelle.

Cela naffectera que le plan Premium - cest-à-dire la qualité 4K Ultra-HD avec HDR (plage dynamique élevée), plus la possibilité de télécharger certains titres - tandis que le plan Standard (Full HD pour jusquà deux écrans à la fois) reste à 9,99 £ un mois, et le plan de base (720p pour un écran) continue à 5,99 £ par mois.

La justification de Netflix pour cette hausse de prix est plus dinvestissement. La société devrait dépenser 19 milliards de dollars au cours de 2021 - soit 2 milliards de dollars de plus quen 2020 - pour offrir plus démissions, de la plus haute qualité, à vos écrans de service de streaming. La société avait déjà augmenté les prix aux États-Unis, où un plan Premium est de 17,99 $ et un plan Standard de 13,99 $.

Mais que faire si vous navez pas envie de payer 13,99 £ par mois? Eh bien, vous pouvez rétrograder en Full HD uniquement, sur le plan Standard, comme suit:

• Accédez à Netflix.com dans un navigateur et connectez-vous à votre compte

• Survolez lavatar en haut à droite, sélectionnez Compte dans le menu déroulant

• Sous «Détails du plan», sélectionnez «Modifier le plan»

• Choisissez «Plan suivant: Standard» et le bouton bleu Continuer

Voilà, le travail est fait. Mais sachez que vous ne pourrez pas afficher le contenu dans une résolution supérieure à la résolution Full HD (1080p), ce qui signifie dire adieu à la résolution 4K et au HDR. Vous maximiserez également sur deux écrans. Enfin, vous ne serez pas en mesure de télécharger temporairement du contenu pour une visualisation future comme vous le pouvez sur le plan futur.

Le choix, bien sûr, vous appartient. Si vous appréciez lexpérience Netflix 4K - et la plupart des émissions sont désormais tournées au format Ultra-HD - et que vous disposez dune télé 4K grand écran pour profiter de lexpérience, nous vous suggérons de vous en tenir au package haut de gamme. Mais si chaque centime compte, cette économie annuelle pourrait être le meilleur choix pour vous, en particulier si vous regardez sur des écrans plus petits où la résolution Ultra-HD peut devenir annulable de toute façon.

Écrit par Mike Lowe.