(Pocket-lint) - Netflix teste une chaîne de contenu linéaire en France, ce qui signifie que tous les téléspectateurs de la chaîne peuvent regarder simultanément la même programmation, selon un nouveau rapport.

Variety a affirmé que la nouvelle chaîne, appelée Netflix Direct , était destinée aux abonnés au streaming Netflix. Il diffusera le contenu de la bibliothèque Netflix, mais dans un format linéaire comme le font les chaînes de télévision traditionnelles par câble et de diffusion. La société aurait déclaré à Variety quelle avait choisi la France pour le lancement de Netflix Direct parce que la télévision traditionnelle est "extrêmement populaire" dans le pays, où les gens veulent une expérience "lean back" afin de "ne pas avoir à choisir des émissions", la société ma dit.

«Peut-être que vous nêtes pas dhumeur à décider, ou que vous êtes nouveau et que vous trouvez votre chemin, ou que vous voulez simplement être surpris par quelque chose de nouveau et de différent», a expliqué Netflix. Netflix Direct a été lancé en France le 5 novembre 2020 et devrait être disponible pour lensemble des neuf millions dabonnés du pays dici la fin du mois.

Gardez à lesprit que Netflix teste souvent les fonctionnalités sur une base plus petite, comme le récent bouton Shuffle qui permet aux utilisateurs de faire défiler les options recommandées.

Écrit par Maggie Tillman.