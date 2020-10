La série télévisée en direct Assassins Creed arrive sur Netflix

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix a fait battre les cœurs dans le monde du jeu vidéo en annonçant quil développait une émission télévisée en direct basée sur la série de longue date et extrêmement populaire Assassins Creed. #

Un seul tweet contient tous les détails disponibles jusquà présent sur la série, que nous présumons être à un stade assez précoce de développement, mais cela confirme que Jason Altman et Danielle Kreinik dUbisoft seront à bord en tant que producteurs exécutifs.

Netflix + Assassins Creed pic.twitter.com/yI2sItnMgi - NX (@NXOnNetflix) 27 octobre 2020

Bien sûr, cela a immédiatement ouvert les vannes dun torrent absolu de questions et dhypothèses sur la façon dont Netflix abordera la série - Assassins Creed a déjà un large éventail de scénarios et de paramètres auxquels faire appel, de lItalie de la Renaissance au Londres victorien, en passant par lÉgypte de Cléopâtre. à la France révolutionnaire et à la Grèce antique, toutes avec des protagonistes distincts.

Cest avant darriver au récit global parfois déroutant impliquant Abstergo, lexploration de la mémoire basée sur lADN et les guerres secrètes futuristes entre les Assassins et les Templiers. Il y a beaucoup à faire, et osons-nous dire que cest peut-être un peu de simplification à faire aussi.

Pour notre argent, cependant, nous pensons que le récit dambition dEzio Auditore en Italie est le point de départ le plus probable - les jeux mettant en vedette Ezio sont ceux qui ont vraiment fait exploser Assassins Creed en une méga-franchise mondiale de jeux, et ils en ont aussi potentiellement le plus. des histoires simples à adapter, avec un cadre plus facile à réaliser.

Pourtant, pour linstant, nous devrons simplement attendre pour en savoir plus, comme tout le monde. Sur la base du grand succès de The Witcher, qui sappuie à la fois sur les jeux vidéo du même nom et leurs livres sources, vous imaginez quAssassins Creed devrait être un succès décent sur le petit écran, effaçant la performance terne de Michael Fassbender. film de quelques années en arrière.

Écrit par Max Freeman-Mills.