Netflix donne le feu vert à une série Assassins Creed en direct

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix est en train de faire une adaptation en direct de la franchise Assassins Creed dUbisoft, bien que les détails soient encore minces pour le moment. Lémission à venir, la première de plusieurs nouvelles séries annoncées par Netflix , «exploitera le trésor dhistoires dynamiques du jeu vidéo emblématique».

Netflix a indiqué que des adaptations animées et animées sont également sur le pont. Lémission en direct, cependant, na toujours pas de showrunner, et ni Netflix ni Ubisoft nont annoncé quand elle sera diffusée ni de quoi parlera lhistoire, bien que la franchise de jeux vidéo Assassins Creed présente généralement des paramètres historiques et se soit concentrée sur des thèmes tels que les croisades et les vikings.

Netflix + Assassins Creed pic.twitter.com/yI2sItnMgi - NX (@NXOnNetflix) 27 octobre 2020

La question est: les fans veulent-ils voir le monde de la science-fiction dUbisoft sur le petit écran?

Ladaptation cinématographique de 2016 du même nom, qui met en vedette Michael Fassbender dans le rôle du condamné Callum Lynch, compte actuellement 18% sur Rotten Tomatoes. Il est généralement considéré comme un box-office et un échec critique, il est donc intéressant de voir Ubisoft si désireux dadapter à nouveau la franchise.



Mais gardons à lesprit que la nouvelle série ne serait pas le premier rodéo de Netflix en ce qui concerne les adaptations de séries de jeux. Il offre The Witcher, par exemple, qui met en vedette Henry Cavill et a engendré un spin-off prequel en direct. Netflix travaille également sur une adaptation de Resident Evil.

Écrit par Maggie Tillman.