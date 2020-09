Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont déménagé en Californie plus tôt cette année, ont signé un accord pluriannuel avec Netflix . Ils auraient présenté des idées de films et de télévision à Hollywood depuis des mois.

Selon le New York Times and Variety , le prince Harry et Meghan Markle créeront une variété de contenus pour le géant du streaming, notamment des documentaires, des longs métrages, des émissions de télévision scénarisées et des séries pour enfants. Dans un communiqué, le couple a déclaré que leur vie leur avait permis de «comprendre le pouvoir de lesprit humain: du courage, de la résilience et du besoin de connexion».

«Grâce à notre travail avec diverses communautés et leurs environnements, pour faire la lumière sur les personnes et les causes du monde entier, nous nous concentrerons sur la création de contenu qui informe mais donne également de lespoir», ont-ils expliqué, signalant quils se concentreront sur la narration dhistoires et couvrant des questions qui sont importantes pour eux. Plusieurs projets sont déjà en développement, dont une série documentaire sur la nature.

Une série animée sur les femmes inspirantes est également en préparation.

«En tant que nouveaux parents, créer une programmation familiale inspirante est également important pour nous, tout comme la narration puissante à travers un objectif véridique et fiable», ont déclaré Harry et Markle dans leur déclaration, tout en confirmant également de maintenir la diversité devant et derrière la caméra.

Avant de devenir la duchesse de Sussex, Markle a joué dans le drame juridique Suits. Elle a également récemment raconté le documentaire Disney + Elephants. Pendant ce temps, Harry a travaillé avec les réalisateurs du documentaire Netflix Rising Phoenix. Le couple a annoncé plus tôt cette année son intention de se retirer de ses fonctions de direction dans la famille royale pour déménager à Los Angeles et devenir financièrement indépendant.

Écrit par Maggie Tillman.