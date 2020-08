Netflix crée une série télévisée daction en direct Resident Evil

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Resident Evil est la dernière franchise de jeux vidéo transformée en série télévisée, gracieuseté du géant du streaming Netflix.

Netflix a commandé huit épisodes dune série télévisée Resident Evil. Lhistoire sétendra sur deux chronologies. La première voit les sœurs adolescentes Jade et Billie Wesker alors quelles sont forcées de déménager dans une ville dentreprise, New Raccoon City, où elles apprennent que leur père connaît des secrets qui pourraient détruire le monde.

La deuxième chronologie, située dans une décennie dans le futur, révèle quil ne reste que 15 millions de personnes sur Terre. Il y a aussi six milliards de créatures - des personnes et des animaux infectés par le virus T. Jade, aujourdhui âgée de 30 ans, est une survivante dont la sœur et le père continuent de la hanter dans ce monde apocalyptique sombre.

Andrew Dabb, co-showrunner sur Supernatural, qui termine sa dernière saison pour The CW, supervisera la série avec les producteurs Robert Kulzer, Oliver Berben, et Mary Leah Sutton de Constantin Film. Il sera le showrunner et lécrivain, tandis que les autres sont présentés comme producteurs exécutifs. Bronwen Hughes, dont les crédits passés incluent The Walking Dead, produira également et dirigera les deux premiers épisodes.

"Resident Evil est mon jeu préféré de tous les temps", a déclaré Dabb dans un communiqué . «Je suis extrêmement heureux de raconter un nouveau chapitre de cette histoire incroyable et de présenter la toute première série Resident Evil aux membres de Netflix du monde entier. Pour chaque type de fan de Resident Evil, y compris ceux qui nous rejoignent pour la première fois, la série sera complet avec beaucoup de vieux amis, et certaines choses (assoiffées de sang, des choses insensées) que les gens nont jamais vues auparavant. "

Lorsque les enfants Wesker déménagent à New Raccoon City, les secrets quils découvrent pourraient bien être la fin de tout. Resident Evil, une nouvelle série daction en direct basée sur la légendaire franchise dhorreur de survie de Capcom, arrive sur Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD - NX (@NXOnNetflix) 27 août 2020

Le Studio Capcom a lancé Resident Evil en 1996. Au cours de cette période, plus de 100 millions de jeux ont été vendus, et il sest étendu aux parcs à thème et aux longs métrages qui ont rapporté plus de 1,2 milliard de dollars dans le monde, faisant de Resident Evil lune des franchises les plus réussies de tout le temps.

Écrit par Maggie Tillman.