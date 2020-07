Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Netflix offre à un heureux gagnant un abonnement à vie à son service de streaming. Techniquement, cest un abonnement de 83 ans ou 1000 mois gratuitement.

Vous devez obtenir le meilleur score dans le jeu The Old Guard de Netflix pour gagner 1 000 mois gratuits de Netflix, une valeur de 13 000 $ si vous avez le plan Netflix standard.

Voir The Old Guard sur Netflix (abonnement requis)

Le jeu The Old Guard de Netflix est basé sur son nouveau film daction-thriller, The Old Gaurd , avec Charlize Theron. Il sagit dun "groupe de mercenaires, tous des immortels vieux de plusieurs siècles, avec la capacité de se guérir, de découvrir que quelquun est dans leur secret, et ils doivent se battre pour protéger leur liberté".

Vous voudrez regarder le film avant de jouer au jeu, car la compétition suit les événements du film.

Visitez www.oldguardgame.com via un ordinateur ou un appareil mobile

Cliquez sur Jouer maintenant et remplissez le formulaire dinscription à lécran.

Le jeu démarre alors. Cest gratuit de jouer et de participer.

Une fois que vous avez regardé le film, vous pouvez facilement commencer à jouer au jeu The Old Guard via votre navigateur Web sur votre PC Windows ou Mac ou appareil mobile. La compétition a débuté le vendredi 17 juillet 2020 à 8 h 00 HNP (11 h 00 HE). Il se tiendra pendant trois jours les 17 juillet, 18 juillet et 19 juillet 2020.

Vous incarnez Charlize Theron avec une hache à double lame Labrys. Vous pouvez jouer aussi souvent que vous le souhaitez, mais celui qui dans le monde qui jouera obtient le score le plus élevé remportera le jeu et labonnement Netflix de 83 ans. Votre score est déterminé par chaque ennemi que vous battez et plus vous atteignez rapidement un niveau.

Pour participer, vous devez résider aux États-Unis.

Consultez les règles officielles et la FAQ de Netflix pour le jeu ici.