Meilleures émissions Netflix: la série télévisée la plus intéressante à regarder

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous cherchez une nouvelle émission à regarder en frénésie sur Netflix? Vous êtes arrivé au bon endroit. Voici la liste de léquipe Pocket-lint des meilleures émissions à regarder sur la plateforme de streaming .

Sous chaque émission de notre liste, vous trouverez quelques émissions similaires afin que vous puissiez choisir en fonction de ce que vous avez pu regarder auparavant, ou vous pouvez simplement nous faire confiance. Si un spectacle est sur cette liste, au moins un membre de léquipe Pocket-lint la apprécié et le recommande.

Vous trouverez également le nombre de saisons pour chaque émission, la durée typique de lépisode et le nombre dépisodes au total afin que vous puissiez évaluer le temps quil vous faudra pour traverser lémission, prêt pour votre prochaine frénésie.

LAcadmie des parapluies

Saisons: 2

Épisodes: 20

Durée de lépisode: 56 minutes

Similaire à: Altered Carbon, The Witcher, DC Titans, Locke & Key

LAcadémie des parapluies suit une famille danciens enfants adoptés par le milliardaire Sir Reginald Hargreeves. Les adolescents séparés sont réunis par la mort de leur père, révélant des secrets de famille et une menace imminente pour lhumanité. Une saison trois na pas encore été confirmée.

Dynastie

Saisons: 3

Nombre total dépisodes: 64

Durée de lépisode: 43 minutes

Similaire à: Gossip Girl, Riverdale

Dans une mise à jour redémarrée du feuilleton classique aux heures de grande écoute, Dynasty suit la querelle entre deux familles milliardaires américaines - les Carringtons et les Corbys - sur leur fortune et leurs enfants. Le spectacle a été renouvelé pour une quatrième saison.

Tu

Saisons: 2

Épisodes: 20

Durée de lépisode: 43 minutes

Similaire à: Ozark, Dirty John, Mindhunter

Vous suivez le gérant de la librairie Joe Goldberg, un homme dangereusement charmant et intensément obsessionnel qui fait tout son possible pour sinsérer dans la vie des femmes avec lesquelles il est devenu transpercé. Une troisième saison est attendue en 2021.

13 raisons pour lesquelles

Saisons: 4

Épisodes: 49

Durée de lépisode: 60 minutes

Similaire à: Beyond The Reasons, Riverdale, Elite, Gossp Girl

13 Reasons Why suit ladolescent Clay Jensen et ses camarades de classe découvrant la vérité sur les raisons pour lesquelles Hannah Baker sest suicidée, en écoutant une série de cassettes quelle a laissées, chacune offrant une raison différente. Plus de saisons à venir.

Cavalier BoJack

Saisons: 6

Épisodes: 77

Durée de lépisode: 25 minutes

Similaire à: Horsin Around, Rick and Morty, Big Mouth

BoJack Horseman raconte lhistoire dun cheval anthropomorphe nommé BoJack Horseman , une star échouée de la sitcom Horsin Around des années 90 vivant à Hollywood et gémissant à propos de presque tout. Plus de saisons à venir.

Money Heist

Saisons: 4

Épisodes: 31

Durée de lépisode: 50 minutes

Similaire à: Vous, Breaking Bad, Money Heist The Phenomenon

Money Heist est tout au sujet dun groupe de voleurs inhabituels soigneusement recrutés qui tentent de terminer les braquages les plus minutieusement planifiés et parfaits de lhistoire espagnole sous le commandement du professeur. Il y aura une cinquième et dernière saison.

La dernire dance

Saisons: 1

Épisodes: 10

Durée de lépisode: 51 minutes

Similaire à: Formule 1: Drive to Survive

Une série documentaire sur la carrière de la légende du basket-ball Michael Jordan et les Chicago Bulls des années 1990, avec des images inédites de la saison 1997-1998. Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman sont tous présents. Plus de saisons.

Comment chapper au meurtre

Saisons: 6

Épisodes: 90

Durée de lépisode: 43 minutes

Similaire à: Ozark, House of Cards, Suits

How To Get Away With Murder suit la vie dune excellente avocate de la défense pénale et professeur de droit - Annalise Keating - et dun groupe de ses étudiants en droit qui se sont mêlés à un complot de meurtre. Plus de saisons à prévoir.

Aprs la vie

Saisons: 2

Épisodes: 18

Durée de lépisode: 30 minutes

Similaire à: Ricky Gervais est Derek, Derry Girls

After Life est écrit et produit par le comédien Ricky Gervais, qui joue Tony - un gars sympa dont la femme meurt de façon inattendue, le transformant en un homme qui ne se soucie plus autant de ce quil fait ou dit. Une troisième saison arrive.

Ozark

Saisons: 3

Épisodes: 30

Durée de lépisode: 60 minutes

Similaire à: Breaking Bad, Comment sen sortir avec un meurtre, Peaky Blinders

Ozark voit Jason Bateman comme un conseiller financier - Martin Marty Byrde - qui déracine sa famille très ordinaire de Chicago aux Missori Ozarks, où il doit blanchir de largent afin de garder un baron de la drogue heureux après quun plan précédent ait mal tourné. Une quatrième saison a été confirmée.

Miroir noir

Saisons: 5

Épisodes: 22

Durée de lépisode: 43 minutes

Similaire à: Altered Carbon, Black Mirror Bandersnatch, Orphan Black

Créée par Charlie Brooker, Black Mirror est une série de science-fiction qui se concentre sur divers thèmes - parfois assez sombres - de la société moderne, en particulier les conséquences imprévues des nouvelles technologies. Une sixième saison est attendue mais non confirmée.

Carbone modifi

Saisons: 2

Épisodes: 18

Durée de lépisode: 51 minutes

Similaire à: The Umbrella Academy, Orphan Black, Sense 8, Colony, Altered Carbon Resleeved

Altered Carbon se situe dans le futur où la conscience est numérisée et stockée. La série suit un prisonnier qui revient à la vie après 250 ans sur la glace et doit résoudre un meurtre pour gagner sa liberté. Une troisième saison na pas encore été confirmée.

3%

Saisons: 3

Épisodes: 26

Durée de lépisode: 47 minutes

Similaire à: The OA, Sense 8, Altered Carbon

Dans le futur où lélite occupe une île paradisiaque loin des bidonvilles surpeuplés, 3% suit ceux qui tentent de se faire mieux, mais seuls quelques candidats réussissent - trois pour cent dentre eux en fait. La quatrième et dernière saison arrivera le 14 août.

Choses tranges

Saisons: 3

Épisodes: 25

Durée de lépisode: 51 minutes

Similaire à: Beyond Stranger Things, Locke & Key, The Order

Après la disparition dun jeune garçon dans une petite ville, sa mère, un chef de la police et ses amis doivent affronter des forces surnaturelles terrifiantes et des agences gouvernementales sombres pour essayer de le récupérer. Une quatrième saison arrive.

Mort pour moi

Saisons: 2

Épisodes: 20

Durée de lépisode: 30 minutes

Similaire à: Grace and Frankie, Gilmore Girls, Jane the Virgin, Good Girls

Dead To Me suit une amitié florissante entre une veuve impétueuse qui est à la recherche du chauffeur en fuite qui a tué son mari et un optimiste excentrique avec un grand secret. Une troisième et dernière saison arrive.

clair noir

Saisons: 3

Épisodes: 45

Durée de lépisode: 43 minutes

Similaire à: Gotham, Titans, Marvel The Defenders, The Umbrella Academy

Black Lightning suit un directeur décole et super-héros à la retraite appelé Jefferson Pierce qui revient à laction en tant que légendaire Black Lightning lorsque sa famille est menacée par un gang. Une quatrième saison a été confirmée et devrait être diffusée en janvier 2021.

Grande bouche

Saisons: 3

Épisodes: 31

Durée de lépisode: 25 minutes

Similaire à: Bojack Horseman, South Park, F est pour la famille

Big Mouth est une série animée qui suit un groupe damis adolescents qui trouvent leur vie dans la banlieue de New York bouleversée par les merveilles et les horreurs de la puberté. Une quatrième, cinquième et sixième saison ont été confirmées.

Puissance

Saisons: 6

Épisodes: 63

Durée de lépisode: 55 minutes

Similaire à: Queen of the South, Sons of Anarchy, Ozark

Power suit James St.Patrick, alias Ghost, un propriétaire de boîte de nuit new-yorkaise très riche et très apprécié, qui est également un pilier de la drogue. Dans sa tentative de devenir un propriétaire dentreprise prospère et propre, il se mêle de toutes sortes, se faisant ainsi de nombreux ennemis. Plus de saisons à venir.

Costume

Saisons: 9

Nombre total dépisodes: 134

Durée de lépisode: 43 minutes

Similaire à: Comment sen sortir avec un meurtre, un col blanc

Suits suit la vie personnelle et professionnelle des associés dun cabinet davocats new-yorkais, mais en particulier Harvey Specter et son brillant et talentueux associé en droit Mike Ross, qui na jamais été à la faculté de droit. Plus de saisons à venir.

Lignes blanches

Saisons: 1

Épisodes: 10

Durée de lépisode: 50 minutes

Similaire à: The Sinner, Queen of the South, Ozark, Power

White Lines suit Zoe Walker abandonnant sa vie tranquille et se dirigeant vers Ibiza pour découvrir ce qui est arrivé à son frère - un DJ célèbre - qui est mort mystérieusement sur lîle quelques décennies auparavant. Sa recherche de la vérité la voit cependant marcher sur un chemin dangereux, se retrouvant prise dans le monde des fêtards alimenté par la drogue. On ne sait pas encore sil y aura une deuxième saison.

Une fille bavarde

Saisons: 6

Nombre total dépisodes: 121

Durée de lépisode: 43 minutes

Similaire à: Riverdale, Pretty Little Liars, Dynasty, Suits

Gossip Girl suit la vie des adolescents privilégiés de lUpper East Side de New York. Les relations, les amitiés, le sexe, les scandales et les secrets sont tous révélés par un blogueur anonyme appelé Gossip Girl qui ne manque de rien. Plus de saisons à venir.

Fils de lanarchie

Saisons: 7

Épisodes: 92

Durée de lépisode: 45 minutes

Similaire à: Queen of the South, Peaky Blinders, White Lines

Sons of Anarchy suit le club de motards, Sons of Anarchy - ou SAMCRO - et leurs entreprises légales et illégales dans une ville appelée Charming. Le club se mêle de toutes sortes, entame des conflits avec des gangs rivaux, des groupes racistes et la loi. Plus de saisons à venir.

Poupe russe

Saisons: 1

Épisodes: 8

Durée de lépisode: 30 minutes

Similaire à: Dead To Me, Grace and Frankie, Atypical, Workin Moms, The Good Place

Russian Doll suit la développeur de jeux Nadia Vulvokov qui meurt à plusieurs reprises et revit la même nuit encore et encore. Tout en essayant de comprendre pourquoi, elle trouve Alan Zaveri qui est dans la même situation. Une deuxième saison arrive.

Breaking Bad

Saisons: 5

Épisodes: 62

Durée de lépisode: 49 minutes

Similaire à: El Camino, Narcos, Ozark, Peaky Blinders, Better Call Saul

Breaking Bad suit Walter White - un professeur de chimie en phase terminale qui fait équipe avec lun de ses anciens étudiants, Jesse Pinkman, pour commencer à fabriquer et à vendre de la méthamphétamine afin dessayer dassurer un avenir à sa femme et son fils adolescent. Plus de saisons à venir.

Locke et cl

Saisons: 1

Épisodes: 10

Durée de lépisode: 48 minutes

Similaire à: Il était une fois, Orphan Black, Stranger Things

Suite au meurtre mystérieux de leur père, trois frères et sœurs de Locke et leur mère déménagent dans son domaine ancestral - Keyhouse - où ils trouvent des clés qui débloquent des pouvoirs et des secrets qui pourraient être liés à sa mort. Une deuxième saison arrive.

Ltranger

Saisons: 1

Épisodes: 8

Durée de lépisode: 43 minutes

Similaire à: Doctor Foster, Safe, Line of Duty, Bodyguard

Après quun inconnu ait rendu visite à lhomme de la famille Adam Price, faisant une déclaration choquante au sujet de sa femme, il est plongé dans un mystère impliquant sa femme et ses amis tout en cherchant des réponses. Pendant ce temps, létranger continue de rendre visite à dautres personnes dans le village de banlieue, les forçant à admettre leurs secrets. On ne sait pas encore sil y aura une saison deux.

Toi moi elle

Saisons: 5

Épisodes: 50

Durée de lépisode: 29 minutes

Similaire à: Love, Easy, The HookUp Plan

You Me Her suit la relation amoureuse à trois entre un mari et sa femme - Jack et Emma Trakarsky - et une autre femme, Izzy Silva, qui est une escourt engagée par le couple pour pimenter leur vie sexuelle. Seules quatre des cinq saisons sont actuellement disponibles sur Netflix. Il ny aura pas de sixième saison.

La fin du monde putain

Saisons: 2

Épisodes: 16

Durée de lépisode: 25 minutes

Similaire à: Je ne suis pas daccord avec ça, Sex Education, Misfits

The End of the F *** king World suit la vie de James, 17 ans, qui pense être un psycopathe, et dAlyssa, la nouvelle fille de lécole. Après avoir établi une connexion, Alyssa convainc James de laccompagner dans un road trip pour essayer de retrouver son vrai père qui est parti quand elle était enfant. Il y a deux saisons, mais seule la saison un est actuellement disponible sur Netflix. On dit quil ny a pas de plans pour une troisième saison.

Le bon endroit

Saisons: 4

Épisodes: 53

Durée de lépisode: 22 minutes

Similaire à: Workin Moms, Schitts Creek

The Good Place est une ville paradisiaque où les gens qui ont été bons vont quand ils meurent. La série suit Elenor, qui nest pas censée être là, corrigeant ses torts pour gagner sa place. Plus de saisons à venir.

Orange est le nouveau noir

Saisons: 7

Épisodes: 91

Durée de lépisode: 52 minutes

Similaire à: Dead to Me, Never Have I Ever, You, Better Call Saul

Orange Is The New Black suit Piper Chapman - un citoyen normalement respectueux des lois - qui a été condamné à 15 mois de prison après avoir transporté de largent de la drogue à une ex petite amie 10 ans auparavant. Plus de saisons à venir.

Le grand spectacle

Saisons: 1

Épisodes: 8

Durée de lépisode: 25 minutes

Similaire à: Victorious, Sam & Cat, Alexa & Katie

The Big Show Show suit lancien lutteur de la WWE The Big Show et son prochain défi hors du ring: élever trois filles avec sa femme en Floride. On ne sait pas encore sil y aura une saison deux.

Maniaque

Saisons: 1

Épisodes: 10

Durée de lépisode: 30-45 minutes

Similaire à: Russian Doll, The Kominsky Method, Dead to Me

Maniac suit deux inconnus en difficulté qui participent à un essai pharmaceutique impliquant un médecin avec des problèmes et un ordinateur émotionnel, pour un médicament qui résoudra leurs problèmes sans complications. Naturellement, cela ne se déroule pas comme prévu. Plus de saisons prévues.

Contrle Z

Saisons: 1

Épisodes: 8

Durée de lépisode: 41 minutes

Similaire à: Pretty Little Liars, Riverdale, Elite, Gossip Girl

Control Z suit Sofia, élève du secondaire socialement isolée mais observatrice, et sa mission de découvrir lidentité dun pirate informatique qui répand des secrets sur des étudiants à toute lécole, avant que ses propres secrets ne soient révélés. Une deuxième saison arrive.

Rgime Santa Clarita

Saisons: 3

Épisodes: 30

Durée de lépisode: 29 minutes

Similaire à: The Good Place, Hemlock Grove

Santa Clarita Diet suit les agents immobiliers mari et femme ordinaires Sheila et Joel de Santa Clarita en Californie, dont la vie prend une tournure intéressante lorsque Sheila meurt, revient et commence à avoir soif de chair humaine. Plus de saisons à venir.

Magie pour les humains

Saisons: 3

Épisodes: 19

Durée de lépisode: 23 minutes

Similaire à: Jokers impraticables, Death by Magic

Magic for Humans suit le magicien Justin Willman mêlant magie de bonne humeur et rires dadultes, allant des gens déconcertants dans la rue à lorchestration de tours élaborés. Une quatrième saison na pas encore été confirmée.

Tu ferais mieux dappeler Saul

Saisons: 5

Épisodes: 50

Durée de lépisode: 47 minutes

Similaire à: Breaking Bad, Peaky Blinders, Narcos, House of Cards

Better Call Saul est la préquelle de Breaking Bad, après les procès et les tribulations du petit avocat Jimmy McGill avant de devenir lavocat moralement défié de Walter White, Saul Goodman. Une sixième et dernière saison devrait être diffusée en 2021.

Rick et Morty

Saisons: 4

Épisodes: 41

Durée de lépisode: 22 minutes

Similaire à: South Park, Big Mouth, BoJack Horseman

Rick et Morty est une série animée qui suit les exploits du scientifique super, mais insouciant, Rick et son petit-fils de 14 ans, pas si intelligent, Morty. Une cinquième saison arrive.

Impie

Saisons: 1

Épisodes: 7

Durée de lépisode: 70 minutes

Similaire à: The Last Kingdom, The Duel, Frontier

Godless est une série limitée se déroulant dans lAmérique des années 1880 et suit le criminel nordique Frank Griffin et son gang de hors-la-loi à la recherche de lancien membre Roy Goode, qui se cache dans une ville entièrement peuplée de femmes. Plus de saisons à venir.

LOA

Saisons: 2

Épisodes: 16

Durée de lépisode: 60 minutes

Similaire à: Sense 8, Orphan Black

LOA suit Prairie auparavant aveugle qui rentre chez elle après avoir été portée disparue pendant sept ans. Maintenant dans la vingtaine avec la vue en arrière, elle recrute cinq étrangers pour une mission secrète. Plus de saisons à venir.

volution du hip-hop

Saisons: 4

Épisodes: 16

Durée de lépisode: 45 minutes

Similaire à: The Defiant Ones, Reincarnated

Hip Hop Evolution est une série documentaire comprenant des interviews de DJ, MC et bosses influents retraçant lévolution du Hip Hop des années 1970 aux années 2000. Aucune saison supplémentaire na encore été annoncée.

Colonie

Saisons: 3

Épisodes: 36

Durée de lépisode: 41 minutes

Similaire à: Sense 8, Altered Carbon, The OA, Orphan Black

Colony suit lancien agent du FBI Will Bowman et sa femme Katie, qui risquent tout pour essayer de retrouver leur fils perdu après que Los Angeles soit envahie par des forces extérieures et devienne une colonie fortifiée. Il ny aura pas de quatrième saison. Seules les saisons un et deux sont actuellement disponibles sur Netflix.

Narcos

Saisons: 3

Épisodes: 30

Durée de lépisode: 45 minutes

Similaire à: Narcos Mexico, El Chapo, Queen of the South, Ozark, Power

Narcos est centré sur lhistoire réelle du seigneur de la drogue colombien Pablo Escobar et de Steve Murphy - un agent de la DEA envoyé en Colombie pour le capturer. Plus de saisons à venir. La quatrième saison est Narcos Mexico à la place.

La mthode Kominsky

Saisons: 2

Épisodes: 16

Durée de lépisode: 30 minutes

Similaire à: Grace and Frankie, Schitts Creek, After Life

La méthode Kominsky suit lacteur vieillissant - Sandy Kominsky (joué par Michael Douglas) - qui gagne maintenant sa vie en tant quentraîneur par intérim après un bref passage à la gloire il y a plusieurs années. Une troisième et dernière saison arrive.

Lamour

Saisons: 3

Épisodes: 34

Durée de lépisode: 33 minutes

Similaire à: Grace and Frankie, Lovesick, Atypical, You Me Her

Love suit Mickey rebelle et Gus de bonne humeur en tant que couple qui vit les humilations et les exaltations de lintimité, de lengagement et dautres problèmes relationnels quils aimeraient éviter. Plus de saisons à venir.

Je pense que tu devrais partir avec Tim Robinson

Saisons: 1

Épisodes: 6

Durée de lépisode: 16 minutes

Similaire à: Middleditch & Schwartz, W / Bob & David, The Characters

Je pense que tu devrais partir avec Tim Robinson est une série de croquis comiques où Tim Robinson et ses invités passent chaque émission à conduire quelquun au point de vouloir partir. Une deuxième saison est attendue.

Perdu dans lespace

Saisons: 2

Épisodes: 20

Durée de lépisode: 60 minutes

Similaire à: Another Life, Locke & Key, Star Trek

Lost In Space voit la famille Robinson sécraser sur une planète extraterrestre. Ils se battent contre toute attente pour survivre et séchapper, mais ils sont entourés de dangers cachés. La troisième et dernière saison arrive en 2021.

Glitch

Saisons: 3

Épisodes: 18

Durée de lépisode: 52 minutes

Similaire à: Stranger Things, Sense 8, American Horror Story

Glitch suit un policier et un médecin confrontés à un mystère émotionnel où sept résidents locaux reviennent inexplicablement dentre les morts en pleine forme physique, mais sans aucun souvenir, ils tentent de comprendre comment ils sont morts en premier lieu. Plus de saisons à venir.

iZombie

Saisons: 5

Épisodes: 71

Durée de lépisode: 41 minutes

Similaire à: Santa Clarita Diet, Lucifier, Daybreak

iZombie suit Olivia Moore, une résidente médicale devenue zombie, qui conserve son humanité en mangeant des cerveaux au morge et découvre quelle a un nouveau don étrange pour résoudre des crimes. Plus de saisons à venir.

Écrit par Britta O'Boyle.