Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Netflix serait en train de revenir à des flux vidéo de haute qualité car la capacité du réseau est prouvée pour gérer la pression supplémentaire pendant le verrouillage.

Comme presque tous les autres services de streaming, il a réduit ses débits à partir de fin mars afin déviter de surcharger les réseaux en Europe et au-delà. Cependant, des données provenant du régulateur britannique des communications Ofcom montrent que la capacité du réseau a fait face à une demande accrue, même pendant les périodes les plus occupées.

LUnion européenne et dautres au niveau gouvernemental dans plusieurs pays craignaient que la combinaison du travail à domicile, de lenseignement à domicile, du divertissement et des jeux, puisse entraîner un ralentissement spectaculaire des vitesses Internet. Mais, le dernier rapport d Ofcom sur les performances du haut débit à domicile a révélé que les vitesses de téléchargement et de téléchargement navaient baissé quen moyenne de 2 et 1% respectivement, après lintroduction des mesures de verrouillage du Royaume-Uni.

Même la latence na été affectée que par environ 2% - ce qui était à peine perceptible pour le grand nombre dinternautes.

Il indique également que BT na vu quune augmentation de 35 à 60 pour cent de lutilisation du trafic pendant les jours de semaine, ce qui, selon lui, était encore bien en deçà de lutilisation moyenne des heures de pointe du soir avant le verrouillage.

Même les vitesses de téléchargement de Netflix en particulier ont baissé de seulement 3%, même pendant ses périodes les plus occupées.

Donc, essentiellement, les réseaux Internet du Royaume-Uni sont bien préparés pour gérer un retour aux débits pré-verrouillage et à la qualité vidéo des services de streaming - Netflix nest que le premier à revenir à la normale, nous pensons. Disney + et Amazon Prime Video pourraient bientôt suivre.

En effet, certains signalent déjà que leurs flux Netflix sont maintenant restaurés.

FlatpanelsHD écrit que plusieurs utilisateurs au Danemark, en Norvège, en Allemagne et dans dautres pays européens ont de nouveau vu une augmentation des débits, revenant à environ 15 Mo / s pour 4K HDR dans certains cas.

Cela ne sest pas encore produit universellement - nous sommes toujours au maximum à 7,62 Mo / s en 4K HDR sur le téléviseur OLED de LG dans le bureau Pocket-lint - mais il est sur le point darriver, semble-t-il:

"Veuillez noter que nous travaillons avec des FAI pour aider à augmenter la capacité. Au cours du dernier mois seulement, nous avons ajouté quatre fois la capacité normale. À mesure que les conditions saméliorent, nous lèverons ces limitations", a déclaré Netflix dans un communiqué à FlatpanelsHD.

Espérons que nous verrons tous les performances vidéo augmenter dans les jours et les semaines à venir. Certes, au Royaume-Uni, notre infrastructure peut faire face.