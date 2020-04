Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Enfin, Netflix a amélioré son jeu de contrôle parental en améliorant les capacités des parents, ce qui leur permet de guider ce que leurs enfants peuvent regarder à un niveau plus granulaire.

Le changement le plus important et le plus important est sans doute que les parents peuvent désormais définir des codes PIN pour chaque profil individuel du groupe familial. Ils peuvent également filtrer les titres qui ne conviennent pas à l'âge de chaque enfant en utilisant les cotes d'âge régionales au lieu du système vague « enfants » et « enfants plus âgés ».

De plus, les parents peuvent maintenant même supprimer des titres individuels, donc s'il y a un spectacle que votre enfant déteste vraiment, ou un qui les effraie ou il y a un spectacle particulier que vous ne voulez vraiment pas que vos enfants regardent, vous pouvez le cacher.

D' autres nouvelles fonctionnalités incluent la désactivation de la lecture automatique et la possibilité de voir ce que vos enfants ont regardé.

Si vous voulez savoir comment utiliser certaines ou toutes ces nouvelles fonctionnalités, consultez le processus ci-dessous. Tous ces paramètres sont basés sur l'hypothèse que vous avez déjà créé des profils invidual sur Netflix. Si ce n'est pas le cas, connectez-vous à Netflix et accédez à la page « Gérer les profils ». Ici vous pouvez sélectionner « Ajouter un profil ».

Vous devez d'abord accéder à votre page de gestion de compte. Connectez-vous à Netflix sur votre navigateur de bureau en vous dirigeant sur Netflix.com. Cliquez sur votre propre profil pour vous connecter à la page d'affichage principale.

Maintenant, faites défiler le menu des options dans le coin supérieur droit en cliquant sur la petite miniature de profil avec une flèche blanche à côté. Maintenant, choisissez « Compte ».

Faites défiler vers le bas jusqu'à « Profil et contrôle parental » et appuyez sur la petite flèche pointant vers le bas à côté du profil auquel vous souhaitez ajouter un code confidentiel. Maintenant, trouvez « Profile Lock » et cliquez sur « Change ».

À ce stade, il vous demandera à nouveau votre mot de passe, pour vous assurer que c'est vous. Une fois que vous avez fait cela, vous serez sur un écran vous demandant de définir un code PIN. Cliquez sur la case à côté de « Exiger un code PIN pour accéder au profil » et définissez maintenant votre code PIN à quatre chiffres. Appuyez sur « Sauvegarder ».

Rendez-vous sur Netflix.com et connectez-vous. Une fois que vous avez fait cela, vous devriez voir tous vos profils sur la page. Appuyez sur « Gérer les profils ».

Vous pouvez également accéder à ce point en vous connectant à Netflix, en choisissant votre propre profil, puis en descendant le menu des options en cliquant sur l'image de votre profil dans le coin supérieur droit. Maintenant, choisissez « Gérer les profils ».

Chacun des profils individuels aura maintenant une petite icône représentant un crayon sur l'image, cliquez dessus.

Sur la page suivante, sous « Paramètres de maturité », cliquez sur « Modifier ». À ce stade, il vous demandera probablement le mot de passe de votre compte, pour vous assurer que c'est le propriétaire du compte (vous) qui tente d'accéder aux contrôles.

Maintenant, vous verrez une barre avec les notes de chacun de vos pays le long. Choisissez le maximum autorisé pour cet enfant. Au Royaume-Uni, vous pouvez choisir entre U, PG, 12, 15 et 18.

Appuyez sur « Enregistrer » lorsque vous avez terminé.

Dans la même page que votre filtre d'âge ci-dessus, vous verrez une case sous « Restrictions de titre pour [Nom du profil] ». Tout ce que vous avez à faire est de taper le titre de l'émission ou du film que vous voulez bloquer. Il commencera à remplir automatiquement une liste au fur et à mesure que vous tapez afin que vous puissiez facilement cliquer sur celle que vous souhaitez filtrer.

Appuyez sur « Enregistrer » lorsque vous avez terminé.

Pour voir l'activité de visionnage de votre enfant, retournez à la page principale de gestion du compte en faisant tomber ce menu dans le coin supérieur et en cliquant sur « compte ». Cliquez sur le profil sous « Profil et contrôle parental » que vous souhaitez gérer.

Appuyez sur « Afficher » sur l'option « Visualisation de l'activité » et vous verrez une liste des émissions regardées dans ce profil et les jours où elles ont été regardées.

Pour empêcher Netflix de jouer automatiquement épisode après épisode, restez dans le menu « Profil et contrôle parental » et choisissez « Paramètres de lecture ». Maintenant, vous pouvez décocher 'autoplay next episode' et 'autoplay previews et cela arrêtera à la fois le binge-watching automatique et arrêter les aperçus de jouer automatiquement à l'écran.