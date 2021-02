Comment désactiver la lecture automatique Netflix pour les aperçus de la bande-annonce

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix a longtemps eu cette « fonctionnalité » de lecture automatique pour les aperçus qui est vraiment ennuyeux. Enfin, il vous permet de l'éteindre afin que vous puissiez naviguer sur le service sans qu'une remorque ne démarre chaque fois que vous arrêtez sur un film.

Lorsque vous ouvrez Netflix, un écran d'accueil de lignes vous est présenté et vous pouvez immédiatement commencer à parcourir les films et les émissions disponibles. Cependant, au fur et à mesure que vous regardez, les bandes-annonces ou les aperçus de tout ce que vous envisagez de regarder commenceront à jouer dès que vous vous arrêtez, même pendant un instant.

Bien que cela puisse sembler pratique, c'est ennuyeux quand vous essayez simplement de trouver quelque chose à regarder. Et c'est une fonctionnalité par défaut sur Netflix depuis au moins 2014, mais après plusieurs plaintes des utilisateurs au fil des ans, Netflix concède enfin, en vous donnant la possibilité de l'éteindre. En d'autres termes, vous pouvez empêcher la lecture de clips pendant que vous naviguez sur l'écran d'accueil de Netflix et d'autres parties du service.

Suivez ces étapes pour désactiver la fonction de lecture automatique de Netflix : Déconnectez-vous, puis connectez-vous à votre compte Netflix via un navigateur Web. Sélectionnez votre photo de profil dans le coin. Accédez à Gérer les profils. Sélectionnez un profil. Sous le nom du profil, la langue et le contrôle parental, il existe des options de lecture automatique. Décochez « Autoplay prochain épisode d'une série sur tous les appareils ». Décochez « Prévisualisations automatiques lors de la navigation sur tous les appareils ». Appliquez vos modifications, puis déconnectez-vous et reconnectez-vous à Netflix.

Cette modification doit prendre effet sur tous les appareils que vous utilisez pour regarder Netflix.

Remarque : Si vous effectuez l'étape six, vous arrêterez Netflix de démarrer automatiquement le prochain épisode lorsque vous êtes en streaming. Bien que cette option existe depuis des années, la possibilité d'empêcher la lecture automatique des aperçus est nouvelle.

