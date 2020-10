Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a une incroyable gamme démissions de télévision et de films à venir bientôt sur les services de streaming.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney + , Now TV et Apple TV + ont de vraies friandises à venir. Voici donc nos meilleurs choix de films et de séries à venir sur les plateformes de streaming.

Netflix a été le premier grand service de streaming à lancer un programme «original», maintenant simplement appelé série Netflix, où il finance et crée ses propres émissions et films. Il attribue également à certaines émissions une série Netflix pour le marché britannique qui aurait pu apparaître en premier à la télévision américaine.

Beaucoup sinon la totalité des séries répertoriées sont présentées en 4K Ultra HD et avec HDR ou Dolby Vision sur des téléviseurs ou des systèmes compatibles.

Disponible: 15 novembre 2020

La quatrième saison de The Crown voit Oliva Colman revenir en tant que Sa Majesté, avec la chronologie passant aux années 80. Gillian Anderson et Emma Corrin rejoignent le casting en tant que Margaret Thatcher et Princess Diana respectivement.

Disponible: 25 novembre 2020

Kurt Russell est de retour en tant que père Noël, mais maintenant avec Goldie Hawn dans le rôle de Mme Noël. Loriginal de Netflix est une aventure daction pour toute la famille et devrait vous mettre dans lambiance pour la saison des vacances.

Disponible: 8 janvier 2021

La série de suites de Karate Kid qui a commencé sur YouTube Premium mais qui a été récupérée par Netflix aura une nouvelle saison au début de lannée prochaine. Et une saison 4 a même déjà été annoncée.

Comme Netflix, Amazon propose une sélection saine démissions locales disponibles pour les abonnés Prime. Vous pouvez également les regarder à un coût sans Prime, mais il est beaucoup moins cher de payer un abonnement annuel et dobtenir une foule dautres avantages - y compris laccès au service de streaming Amazon Music et gratuit le lendemain - ou le jour même dans certains cas - livraison. Beaucoup de ses émissions sont également achetées à des chaînes américaines pour une distribution régionale.

Beaucoup dentre eux sont disponibles en 4K HDR / Dolby Vision.

Disponible: 23 octobre 2020

Borat 2 est une exclusivité Prime grâce aux conditions de pandémie persistantes et à leurs effets sur les cinémas. Non pas que nous nous plaignions.

Disponible: 16 décembre 2020

Lépopée sc-fi va bientôt entrer dans sa cinquième et dernière saison, et cette fois lavenir même de The Belt est en jeu.

Disponible: début 2021

Une troisième saison basée sur le roman de Neil Gaiman est prévue plus tard en 2020. Il est préférable de rattraper les saisons 1 et 2 si vous ne lavez pas déjà fait, ou vous naurez peut-être pas un scooby sur ce qui se passe.

Disponible: 2021

Encore une autre adaptation de bande dessinée, cette fois sous forme danimation, Invincible est aussi plus pour les adultes que pour les enfants. Il se concentre sur le fils de lun des plus grands super-héros de la Terre qui, après avoir développé ses propres pouvoirs, découvre que son père nest pas aussi héroïque quil le prétend.

Bien sûr, Netflix et Amazon Prime ne sont pas les seuls endroits pour obtenir votre solution TV, Disney + est un entrant relativement nouveau sur le marché du streaming et a commencé fort.

Il propose également des films et des programmes télévisés en 4K HDR / Dolby Vision.

Disponible: Démarrage de la production 2021

Le film Willow de George Lucas, mettant en vedette un jeune Warwick Davis et Val Kilmer, va bientôt rejeter une toute nouvelle série télévisée pour Disney +. La production démarre en 2021 avec Jon M Chu (GI Joe: Retaliation, Now You See Me 2) en tant que réalisateur. Ron Howard sera le producteur exécutif, tandis que Davis reviendra en tant que Willow plus âgé et plus sage.

Disponible: 30 octobre 2020

La deuxième saison de The Mandalorian est presque là. Il emmène le chasseur de primes éponyme dans un voyage pour trouver les Jedi afin de leur livrer lenfant. Nous ne pouvons pas attendre.

Disponible: fin 2020

Peut-être lun des projets les plus ambitieux de Marvel Studios, WandaVision piège Wanda Mximoff / Scarlet Witch et Vision des Avengers dans des sitcoms rétro américaines. Certes, tout nest pas comme il semble.

Disponible: 17 novembre 2020

Fabriqué dans la tradition du vraiment horrible, mais très drôle, Star Wars Holiday Special de 1978, ce short Lego aura sans aucun doute les fans de la franchise et des jouets de construction en briques en points de suture. Ce sera exclusif à Disney +.

Désormais, la télévision permet aux abonnés non-Sky daccéder à des émissions et des films sur les chaînes du diffuseur satellite, le tout sans avoir besoin dun contrat mensuel. Et, comme Sky est lhôte britannique du contenu de HBO - avec toute une pile de sa propre programmation originale - il y a aussi beaucoup de grandes séries à venir sur Now TV.

Sky Cinema est également disponible via Now TV pour les grandes sorties de films, mais dans un maximum de 1080p.

Disponible: novembre 2020

La troisième et dernière saison de Tin Star voit la famille Worth (jouée par Tim Roth, Genevieve OReilly et Abigail Lawrie) de retour dans leur ville natale, pour affronter leur passé.

Disponible: 2021

Un récit moderne dOliver Twist, avec Sir Michael Caine dans le rôle de Fagin et Lena Heady de Game of Thrones dans le rôle de Sikes.

Apple TV + est un nouveau venu dans le secteur du streaming vidéo, avec une poignée démissions et de films de haute qualité déjà disponibles. Ils sont souvent également exclusifs à la plate-forme.

Disponible: 8 janvier 2021

La jeune poète rebelle Emily Dickinson revient pour une deuxième saison de la sitcom dune demi-heure.

Disponible: TBC 2021

Foundation est basée sur les livres dIsaac Asimov et des stars Jared Harris (Chernoybl, Mad Men). Cest une véritable épopée de science-fiction qui suit un groupe dexilés dans leur quête pour reconstruire lhumanité après la chute de lEmpire galactique.

