(Pocket-lint) - Enfin, il y a une bande-annonce officielle de "premier aperçu" de la très attendue série télévisée Halo qui a été annoncée pour la première fois il y a trois ans.

Présenté pour la première fois lors des Game Awards 2021, il est deux fois plus long que la bande-annonce révélée le mois dernier, ce qui signifie que cest notre véritable premier aperçu de ladaptation télévisée en direct à Paramount +. La bande-annonce est apparemment racontée par le docteur Halsey (Natascha McElhone), qui prépare le Master Chief (Pablo Schreiber) à être le plus grand espoir de lhumanité dans une guerre contre les Covenants.

Halo mettra en vedette Bokeem Woodbine, Olive Gray, Charlie Murphy, Bentley Kalu, Natasha Culzac et Kate Kennedy, pour nen nommer que quelques-uns.

Sa première bande-annonce ne révèle pas grand-chose dautre, à part un aperçu des villes, un navire géant et des soldats se préparant au combat. Le plus gros point à retenir est que le spectacle semble se dérouler vers le début de la guerre de lhumanité contre les Covenants, tandis que le jeu Halo original est proche de la fin.

La prochaine émission télévisée est, bien sûr, basée sur la franchise Halo et est produite par Steven Spielberg et développée et écrite par Kyle Killen (Fear Street: Part One - 1994) et Steven Kane (The Closer). Prévu pour faire ses débuts exclusivement sur le service de streaming de ViacomCBS en 2022, il a été annoncé pour la première fois en 2018 en tant que série Showtime avant de subir plusieurs retards de production liés à COVID-19.

