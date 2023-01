Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Alors que le CES 2023 démarre pleinement, LG Display a annoncé sa nouvelle technologie de panneau OLED de troisième génération qui apparaîtra dans les futurs téléviseurs.

Utilisant ce qu'il appelle la technologie META, le nouveau panneau est capable d'une luminosité encore plus grande que le panneau EX actuellement adopté et dévoilé l'année dernière - jusqu'à 60 % plus lumineux, en fait. Selon LG, cela signifie qu'il peut atteindre une luminosité de pointe de 2 100 lumens. Selon LG, cette luminosité est supérieure à celle de "tout autre téléviseur sur le marché actuel".

Cette luminosité, associée aux niveaux de noir profond pour lesquels l'OLED est réputé, permet un contraste extrême et des performances HDR.

La branche R&D de LG affirme également que le nouveau panneau offre un angle de vision 30 % plus large que les écrans OLED classiques.

La technologie META de LG fonctionne grâce à un réseau de micro-lentilles - une couche de minuscules lentilles convexes qui maximise l'émission de lumière. Elle améliore également l'efficacité énergétique de 22 %, car elle permet d'afficher les mêmes niveaux de luminosité que les téléviseurs actuels, mais en consommant moins d'énergie.

Les micro-lentilles sont si petites (de l'ordre du micromètre) que 42,4 milliards d'entre elles sont utilisées sur un panneau de télévision OLED 4K de 77 pouces, soit plus de 5 000 par pixel. Cela garantit qu'il n'y a pas de perte de lumière ni de réflexions internes susceptibles de dégrader l'image.

En outre, LG Display utilise un algorithme META Booster qui analyse et ajuste la luminosité en temps réel pour améliorer les images HDR.

LG prévoit d'adopter les nouveaux panneaux OLED dans les téléviseurs 4K de 55, 65 et 77 pouces, ainsi que dans les téléviseurs 8K de 77 et 88 pouces dans un premier temps, avant de les étendre à d'autres gammes "en cours de route". On ne sait pas encore si cela affectera les téléviseurs OLED récemment annoncés - tels que les gammes G3, C3 et Signature OLED M annoncées au CES, ou si nous devrons attendre jusqu'en 2024.

Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.