Le téléviseur LG OLED C3 OLED est en tête de la gamme de téléviseurs 2023 et sera présenté au CES.

(Pocket-lint) - LG présentera sa gamme 2023 de téléviseurs OLED au CES 2023 cette semaine, et a annoncé plusieurs modèles et leurs dernières caractéristiques.

En tête de liste, le remplaçant de la série de téléviseurs OLED la plus populaire de LG, le LG C3 OLED evo.

Il fonctionne avec un nouveau chipset α9 AI Processor Gen6 qui dispose d'une technologie AI d'apprentissage profond pour garantir plus de détails et de profondeur, tandis que la dernière technologie AI Picture Pro peut désormais reconnaître différents objets dans une image, comme un visage, pour affiner l'image en conséquence.

La technologie AI Sound Pro est également intégrée au nouveau processeur, ce qui permet de délivrer un son jusqu'à 9.1.2 à partir du système de haut-parleurs intégré au téléviseur.

La série G3 OLED evo est également dotée de la nouvelle technologie Brightness Booster Max de LG, dont les algorithmes de contrôle de la lumière et de renforcement de la luminosité permettent d'obtenir des images plus lumineuses de 70 %.

Un nouveau modèle Z3 sera également ajouté à la gamme, tandis que tous les nouveaux téléviseurs sont dotés d'une expérience webOS repensée comprenant des "cartes rapides" pour accéder plus rapidement au contenu et aux services. Il y aura également des recommandations personnalisées basées sur l'historique et les habitudes de visionnage.

Ils s'intégreront tous de manière transparente à la gamme de barres de son 2023 de LG et prendront en charge la norme HDMI 2.1a sur plusieurs ports.

La gamme de téléviseurs OLED 2023 de LG sera présentée sur son stand au CES. Nous serons là pour la découvrir.

Écrit par Rik Henderson.