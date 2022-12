Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les projets de LG pour le CES continuent d'apparaître, avec l'annonce de la présence en chair et en os de toute une série de nouveaux appareils et dispositifs Signature haut de gamme.

Pour la cuisine, il y aura un nouveau réfrigérateur, une paire laveuse-sécheuse, un four à micro-ondes et un four conventionnel - chacun doté des dernières fonctionnalités intelligentes.

Un nouveau téléviseur OLED Signature, une cave à vin, un purificateur d'air et un nouveau climatiseur feront également leur apparition lors du salon. Ils seront tous présentés dans une zone spéciale LG Signature sur son stand à Las Vegas à partir du 5 janvier.

Le réfrigérateur LG Signature à 4 portes françaises est équipé de la fonction Dual InstaView. Cela signifie que les deux portes supérieures peuvent devenir transparentes d'un simple coup pour montrer ce qui se trouve à l'intérieur du réfrigérateur.

La laveuse et la sécheuse sont dotées d'un écran tactile LCD de 7 pouces, tandis que le four à micro-ondes est également équipé d'un panneau de porte InstaView.

Le double four LG Signature est équipé de caméras intégrées pour que vous puissiez voir la progression de votre cuisson, ainsi que d'une fonction de réglage automatique de l'heure et de la température.

"Les appareils LG Signature de deuxième génération combinent nos technologies exclusives, un éventail de fonctions améliorées en matière de commodité et d'efficacité, ainsi qu'un design magnifique et moderne pour une vie intelligente, durable et plus luxueuse à la maison", a déclaré le président de LG Electronics home appliance and air solutions, Lyu Jae-cheol.

Écrit par Rik Henderson.