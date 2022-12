EE Pocket-lint Awards 2022 : Télévision de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La catégorie télévision des EE Pocket-lint Awards voit des noms familiers s'affronter pour la première place, les grands noms étant représentés ici.

Si l'OLED domine, ce n'est pas la seule technologie de télévision représentée, car les systèmes LED continuent d'offrir d'excellentes expériences. Mais un téléviseur ne se résume pas à sa dalle : les technologies intelligentes qu'il propose et les logiciels qu'il utilise font la différence entre un bon téléviseur et le meilleur téléviseur.

Téléviseur de l'année : LG OLED evo C2

LG n'est pas étranger à l'obtention de prix pour ses téléviseurs et, comme LG Display fabrique une grande partie des panneaux utilisés dans les meilleurs téléviseurs, il n'est pas surprenant que l'équipe locale remporte la victoire.

Le C2 n'est pas le meilleur modèle de LG, mais il représente le point d'inflexion où la performance et la valeur se rejoignent : il offre des images d'une beauté époustouflante sans vous faire payer le prix fort pour son design. Il est important de noter que webOS continue d'offrir une excellente expérience et que l'augmentation de la luminosité en est la preuve.

Hautement recommandé : Sony A95K

Le Sony A95K a talonné LG cette année, et il reçoit notre mention très honorable pour son premier écran QD-OLED - un téléviseur qui allie le meilleur des technologies OLED et QLED.

Et s'il ne fait aucun doute que la dalle QD-OLED plus lumineuse est un succès retentissant dans le A95K, c'est en fait le traitement de Sony qui joue le rôle principal ici. Il en résulte des performances d'image remarquables sur les sources HDR et SDR, avec une gestion exceptionnelle des couleurs et des mouvements, sans oublier des capacités audio qui dépassent de loin ce que l'on peut attendre d'un son de télévision.

Les meilleurs parmi les autres

La catégorie des téléviseurs regorge de grands noms. Le Samsung QN95B Neo, issu de sa gamme QLED, continue d'impressionner par sa connectivité, le volume des couleurs et la luminosité, mais Samsung a également figuré sur la liste des finalistes avec son premier téléviseur OLED, le Samsung S95B. Panasonic est surtout connu pour son traitement soutenu par Hollywood, avec le Panasonic LZ2000 qui offre de belles performances pour les cinéphiles. Le Philips OLED 807 offre non seulement une excellente qualité d'image, mais aussi un mode Ambilight immersif, qui reste le préféré des clients.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 mois précédents. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

Écrit par Chris Hall. Édité par Verity Burns.