L'OLED flexible prend enfin tout son sens avec une surabondance de dispositifs d'affichage ajustables à l'IFA 2022.

(Pocket-lint) - L'un des meilleurs aspects des salons technologiques est qu'ils vous donnent un aperçu de l'avenir. Vous vous promenez dans les couloirs, vous assimilez les communiqués de presse et vous vous émerveillez devant la technologie d'aujourd'hui, mais ce sont les petits détails de demain qui sont toujours les plus intéressants.

À l'IFA 2022, il semble que nous ayons enfin atteint ce moment pour les appareils OLED flexibles.

L'OLED est un cas intéressant. Je me souviens avoir posé les yeux sur le Sony OLED XEL-1 en 2008, le téléviseur Sony de 11 pouces qui était le premier téléviseur OLED que l'on pouvait acheter en Europe, c'est-à-dire à peu près au moment où l'engouement pour les OLED a vraiment décollé dans l'espace grand public.

Depuis, chaque année, nous avons vu des concepts et des démonstrations de ce que l'on peut faire avec cette technologie d'affichage qui utilise un panneau flexible plutôt qu'un écran collé sur du verre.

On nous a montré FOLED, P-OLED, et bien d'autres choses sous bien d'autres formes, LG étant souvent le plus grand défenseur du potentiel des écrans OLED flexibles. Ce n'est pas surprenant, puisqu'ils en fabriquent la plupart.

C'est la beauté d'un salon comme l'IFA : LG Electronics présente ses produits grand public et LG Display présente ces panneaux déformés dans des formes étonnantes. Et maintenant, tout cela a un sens.

L'une des choses qui nous a le plus impressionnés à l'IFA 2022 est le LG OLED Flex, un écran de 42 pouces qui est vraiment destiné aux joueurs et qui vous permettra de le faire passer de plat à courbe en appuyant sur un bouton.

Cela signifie qu'il peut être parfait pour regarder la télévision, mais qu'il peut être incurvé pour les jeux afin de rendre l'expérience plus immersive. C'est un écran multi-rôle, idéal pour une chambre ou un dortoir où vous voulez le meilleur des deux mondes. Vous avez votre gâteau et vous pouvez le manger.

LG n'est pas la seule société à présenter un tel écran : Corsair propose le Xeneon Flex, un moniteur de 45 pouces offrant les mêmes fonctions, mais ne négligez pas le fait qu'il est également équipé d'une dalle LG Display.

Cela fait des années que l'on voit des écrans incurvés - Samsung a eu l'habitude de proposer des téléviseurs incurvés - mais c'est la capacité de transformation qui est maintenant présente et qui fait la différence.

Mais il n'y a pas que les téléviseurs. L'IFA 2022 a également mis un prix sur l'Asus Zenbook 17 Fold OLED, un ordinateur portable qui n'est qu'un écran, avec un panneau pliable de 17 pouces au milieu, vous laissant la possibilité de choisir comment l'utiliser.

Encore une fois, ce n'est pas une idée complètement nouvelle, car le Lenovo ThinkPad X1 Fold a initialement atterri en 2020, mais a également été mis à jour dans une version de deuxième génération à l'IFA 2022. Cela signifie qu'il y a des choix possibles pour l'ordinateur portable pliable que vous pourriez choisir.

L'avènement des écrans et des ordinateurs portables pliables pourrait faire paraître les téléphones pliables un peu dépassés, mais ils ne le sont pas vraiment. Nous savons que Samsung aime expérimenter et les appareils Galaxy Z Flip et Z Fold ont ressemblé à une expérience, mais nous en sommes maintenant à la quatrième génération et les appareils pliables commencent à sortir de la fanzone technologique pour entrer dans le monde réel.

Nous voyons un nombre croissant de téléphones pliables s'aligner chaque année, s'améliorant progressivement à chaque étape - combien de temps peut-il s'écouler avant qu'Apple ne prenne le relais et rende tout cela positivement courant ?

Ce que l'on ressent ici, c'est ce point de basculement après une décennie de démonstrations de ces écrans. Tout cela commence à avoir un sens, car la technologie qui permet à votre écran d'être flexible est plus qu'une simple fantaisie scientifique, c'est un fait scientifique.

Écrit par Chris Hall.