Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG double le jeu avec sa gamme de téléviseurs OLED de milieu de gamme pour 2022.

Annoncée dans le cadre de sa gamme de produits CES 2022, la gamme de téléviseurs LG C2 OLED comprend une version 42 pouces - une première pour la technologie OLED - qui serait idéale pour les joueurs sur console et PC.

Il rejoint les tailles d'écran de 48, 55, 65, 77 et 83 pouces dans les séries à venir, et fonctionne de la même manière sur le nouveau processeur LG α 9 Gen 5. Cela inclut une meilleure mise à l'échelle et un son amélioré, avec un son surround virtuel 7.1.2 à partir des haut-parleurs intégrés.

La fonctionnalité Smart TV est également améliorée, avec webOS 22 introduisant des profils personnels, tandis que NFC Magic Tap signifie que vous pouvez très facilement refléter votre écran mobile sur l'écran.

Il existe également une nouvelle fonctionnalité de partage de pièce à pièce, qui diffuse le contenu d'un téléviseur LG vers un autre dans la même maison via Wi-Fi. Cela inclut la programmation par satellite ou par câble, vous n'avez donc pas besoin d'un décodeur séparé.

En ce qui concerne les jeux, les nouvelles fonctionnalités incluent davantage de ports HDMI prenant en charge HDMI 2.1 (jusqu'à quatre sur un modèle), ainsi qu'un menu d'optimisation de jeu dédié qui donne un accès facile à un nouveau mode de chambre noire. Cela modifie la luminosité du téléviseur selon que les lumières sont allumées ou éteintes pendant la lecture.

Le menu de l'optimiseur de jeu donne également un accès plus rapide aux paramètres pour G-SYNC Compatible, FreeSync Premium et le taux de rafraîchissement variable (VRR). Un nouveau préréglage sportif rejoint les variantes existantes pour les jeux de tir à la première personne, les jeux de rôle et les jeux de stratégie en temps réel.

Certains des modèles LG C2 OLED utilisent également le dernier panneau OLED Evo de la société.

Pocket-lint est présent au CES 2022 à Las Vegas cette semaine, nous vous en apporterons plus au fur et à mesure que nous l'aurons.