(Pocket-lint) - Dans le cadre de ses annonces au CES 2022, LG a introduit de nouveaux modèles de téléviseurs 8K avec chacune de ses technologies QNED Mini LED et OLED.

Il n'a pas encore révélé grand-chose sur ses prochains téléviseurs QNED Mini LED , mais a déclaré que la gamme s'étendait avec une version 2022 de son ensemble QNED99.

Utilisant la technologie Quantum Dot Nanocell de LG, il revendique un "volume de couleur" de 100 % et des niveaux de contraste extrêmement élevés grâce à la technologie de gradation de précision dans le rétroéclairage.

Un LG Signature OLED 8K de 88 pouces - le 88Z2 - et un LG OLED 8K de 77 pouces - le 77Z2 sont également annoncés.

Comme pour les modèles de l'année dernière. les nouvelles OLED ont les prouesses de jeu très au premier plan. Un nouveau menu d'optimisation de jeu offre un accès rapide au premier mode chambre noire. Cela ajuste la luminosité en conséquence pour un meilleur jeu lorsque les lumières sont éteintes.

De plus, les paramètres pour G-SYNC, FreeSync Premium et le taux de rafraîchissement variable (VRR) sont également facilement accessibles depuis ce nouveau menu.

La fonctionnalité intelligente est également renforcée, avec plusieurs nouveaux services, notamment LG LiveNow, qui propose des sports en direct, des spectacles et des concerts, 1M HomeDance pour des didacticiels de danse interactifs et LG Fitness.

Pocket-lint est présent au CES 2022 et vous en apportera plus au fur et à mesure.