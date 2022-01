Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a annoncé le rafraîchissement de sa gamme de téléviseurs 2022, avec la tête d'affiche G2 OLED Evo, offrant une expérience plus grande et plus lumineuse que celle jamais offerte par OLED - jusqu'à 97 pouces, ce qui en fait le plus grand panneau OLED grand public à ce jour.

Également disponible dans les modèles typiques de 55, 65 et 77 pouces selon le prédécesseur de la série, le G2 OLED est également disponible dans une variante de 83 pouces si ce monstre de 97 pouces est trop pour votre salon (et, la plupart probablement, votre portefeuille).

Mais le G2 OLED n'est pas seulement grand, il est aussi brillant. La technologie OLED Evo, telle qu'elle figurait dans le modèle G1 OLED Evo précédent , a fait monter la barre avec l'introduction d'un nouveau processeur Alpha 9 Gen 5, qui, selon LG, peut fournir sa technologie Brightness Booster pour offrir « encore plus de luminosité grâce à une chaleur améliorée. dissipation et un algorithme plus avancé".

Si le G1 OLED Evo n'était pas déjà assez brillant, le G2 OLED parvient à le dépasser, affirmant son importance sur le marché où des concurrents, tels que Samsung - qui vient d' annoncer ses concurrents Micro LED également au CES 2022 - continuent de pousser les frontières dans les guerres de luminosité.

Avec un design attrayant au ras du mur, la forme ultra-fine du G2 OLED et son esthétique hautement considérée en font un écran hors du commun. Il y a aussi une lunette plus fine que la génération précédente, pour une expérience de visionnage encore plus immersive - bien qu'elle ne soit pas encore totalement sans lunette.

Notre système de télévision intelligent préféré, webOS, arrive également dans la version 22, introduisant des profils d'utilisateurs personnels pour des expériences de visionnage personnalisées. Il y a même l'introduction de LG Fitness, sa toute première plate-forme de santé, avec des séances d'entraînement HIIT interactives et des programmes d'étirement disponibles.

Aucun mot sur les prix pour l'instant, mais ce modèle de 97 pouces sera de l'ordre de dizaines de milliers. Le 83 pouces ne sera pas loin derrière, si nous devons spéculer, tandis que les modèles 55 et 65 pouces peuvent tomber dans l'acceptable quelque part dans et autour de la fourchette de 3 000 £ / $ à notre meilleure estimation. Plus d'informations que nous l'avons à cet égard.

Plus bas dans la gamme, LG présente également la série C2, qui comprend six tailles d'écran, dont le premier OLED de 42 pouces au monde (ainsi que les modèles de 48, 55, 65, 77 et 83 pouces). La même technologie de panneau est proposée que dans le G2 OLED Evo, attendez-vous simplement à des conceptions différentes dans cette gamme abaissée, comme c'est typique de la gamme LG.