Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG Display a dévoilé ses solutions OLED flexibles sous forme de concept - y compris le vélo stationnaire d'intérieur Virtual Ride et le centre de divertissement intégré Media Chair - avant le CES 2022 , dont le coup d'envoi est prévu le 5 janvier 2022.

LG a longtemps présenté ses panneaux OLED flexibles dans diverses solutions, telles que son OLED TV R - essentiellement un téléviseur enroulé dans une boîte qui, en appuyant sur un bouton, se transforme en un téléviseur à écran plat complet - et pour 2022, il adopte une approche conceptuelle plus large.

Le vélo d'intérieur Virtual Ride dispose de trois écrans OLED verticaux de 55 pouces devant et au-dessus du cycliste, pour donner une perspective globale. Bien que cela puisse sembler un peu étrange pour certains, cela s'intégrerait parfaitement dans des configurations de conduite virtuelle déjà populaires, telles que Zwift , où les utilisateurs peuvent utiliser un turbo trainer pour pédaler de manière réaliste à travers des terres virtuelles telles qu'elles sont présentées à l'écran.

Bien sûr, la principale raison de l'intérêt de LG ici est de montrer que ses panneaux OLED flexibles sont les meilleurs du marché et, en effet, les plus flexibles. Les panneaux du Virtual Ride "se réunissent pour former un grand écran incurvé en forme de r [qui] a un rayon de courbure qui atteint 500R, ou un rayon de 500 mm, [qui est] le plus parmi les grands écrans existants", lit-on dans des extraits de Communiqué de presse de LG Display.

L'autre nouveau concept, la Media Chair, est un peu moins radical, mais certainement pratique. Il s'agit d'un fauteuil inclinable avec écran de télévision OLED incurvé de 55 pouces intégré, presque comme un siège d'avion chic que vous pourriez positionner dans votre maison. Ici, "l'écran présente un rayon de courbure de 1 500R, l'angle optimal pour l'utilisateur, ainsi que la technologie sonore intégrée de l'entreprise Cinematic Sound OLED (CSO), qui permet à l'écran de vibrer pour produire son propre son sans l'utiliser de haut-parleurs externes », déclare LG. Très chic.

Ces concepts ne sont, bien sûr, que cela : des concepts. En effet, les lancements les plus intéressants de LG au CES 2022 seront probablement ce que le géant coréen annoncera ensuite. La société promet l'introduction de "nouveaux écrans OLED... et d'écrans LCD haut de gamme". Attendez-vous donc à nouveau à des avancées dans la technologie de la télévision.