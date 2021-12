Les téléviseurs LG Objet et StandbyMe lifestyle feront leurs débuts au CES 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a annoncé deux « téléviseurs lifestyle » qui feront pleinement leurs débuts au CES 2022 en janvier.

Le téléviseur LG Objet (65Art90) est un ensemble OLED de 65 pouces avec une housse en toile qui se soulève ou sabaisse par simple pression dun bouton. Cela permet de masquer lécran lorsquil nest pas utilisé.

De plus, à linstar du téléviseur enroulable OLED R très cher qui est sorti plus tôt cette année, vous pouvez simplement afficher une tranche de lécran et afficher une sélection organisée de fonctions, telles que la date et lheure. Alternativement, il pourrait simplement afficher la fonctionnalité de lecture de musique.

Lorsquil est réglé en mode plein écran, le téléviseur ressemble beaucoup aux autres ensembles haut de gamme de LG, utilisant un panneau evo OLED. La couverture utilise le tissu Kvadrat, avec trois couleurs différentes disponibles : beige, séquoia et vert.

Lautre téléviseur de la gamme est le LG StandbyMe. Il sagit plutôt dun centre de divertissement de 27 pouces qui peut être déplacé dune pièce à lautre grâce à son alimentation par batterie. Il y a assez de puissance jusquà trois heures avant de devoir être rechargé.

Laffichage peut être pivoté, vous pouvez donc aussi facilement regarder une vidéo TikTok quune émission Netflix, et la hauteur peut être ajustée.

Un socle est inclus qui se trouve en haut de lécran afin que vous puissiez connecter votre appareil mobile pour passer des appels vidéo à vos amis et votre famille.

Le prix et la disponibilité nont pas encore été annoncés. Nous espérons rattraper les deux téléviseurs lors de notre visite au CES le mois prochain.