Les propriétaires de LG Smart TV bénéficieront de 3 mois gratuits dApple TV+

(Pocket-lint) - LG sest associé à Apple pour offrir trois mois dApple TV+ gratuitement aux propriétaires de LG Smart TV.

Les utilisateurs de modèles de téléviseurs LG compatibles sortis de 2016 à aujourdhui, cest-à-dire. ceux capables de télécharger lapplication Apple TV+ - pourront sinscrire au service de streaming à partir du 15 novembre. Si vous le faites ce jour-là, vous bénéficierez dun accès gratuit jusquà la mi-février 2022.

Alternativement, vous pouvez vous inscrire à tout moment jusquau 13 février. Les trois mois seront alors disponibles gratuitement à partir de la date de votre inscription.

Passé ce délai, les abonnés peuvent continuer à utiliser le service avec son abonnement payant habituel. Cela coûte 4,99 £ / 4,99 $ / 4,99 € par mois .

Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés, mais est disponible dans 80 pays, y compris le Royaume-Uni, les États-Unis et lEurope centrale - pratiquement partout où Apple TV+ fonctionne.

Apple TV+ abrite lincroyable Ted Lasso and Foundation, la dernière série ajoutée à la plate-forme. Lémission de science-fiction est basée sur les romans dIsaac Asimov et met en vedette Jared Harris (Tchernobyl, Mad Men) et Lee Pace (The Hobbit, Guardians of the Galaxy).

Malheureusement, tous les téléviseurs LG entre 2016 et 2021 ne sont pas compatibles. Il ny a pas dapplication Apple TV+ sur le LG OLED E6 , par exemple. Nous le savons car cest un téléviseur que nous utilisons régulièrement.