(Pocket-lint) - À partir de fin octobre 2021, LG lance une fonctionnalité qui permettra à tous ses téléviseurs intelligents 4K et 8K 2020 et 2021 de passer automatiquement en mode Filmmaker lors de la visualisation de contenu Prime Video.

LG, dans une déclaration à Pocket-lint, a déclaré: "Le mode Filmmaker a été conçu pour préserver lintention visuelle du créateur de contenu, en rapprochant le plus possible lexpérience de visionnage à domicile de celle dune sortie en salle réelle."

En réalité, le mode Filmmaker désactive les fonctionnalités de traitement dimage qui sont activées en standard sur la plupart des téléviseurs intelligents modernes. Alors que certains aiment laspect du lissage du mouvement et de la netteté de limage, dautres estiment que cela nuit à lexpérience de visionnage, en particulier lorsque vous regardez des films.

Prime Video d Amazon héberge une vaste sélection de films et démissions, y compris de superbes contenus originaux tels que The Marvelous Mrs. Maisel, The Boys, The Tomorrow War et la prochaine série très attendue The Wheel of Time.

La gamme de téléviseurs UHD de LG abrite une gamme de fonctionnalités telles que Dolby Vision IQ , qui ajuste les paramètres dimage en fonction du genre de contenu et des conditions de lumière ambiante, et Dolby Atmos qui permet un son surround spatial détaillé.

Si vous appréciez le look traité pour la diffusion télévisée mais que vous le préférez pour des films et des séries de haute qualité, vous accueillerez sans aucun doute cette nouvelle capacité à bras ouverts.