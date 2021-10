TikTok sur ta télé ! Lapplication de vidéo sociale arrive sur les téléviseurs LG

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fan de TikTok mais lécran de votre téléphone nest pas assez grand à votre goût ? Eh bien, si vous possédez un téléviseur LG actuel, lapplication sociale vidéo arrive.

LG a annoncé aujourdhui, le 7 octobre 2021, que toutes ses télés 2020 et 2021 - avec les systèmes dexploitation webOS 5 et au-delà installés de toute façon - auront lapplication disponible via une mise à jour du micrologiciel. Alors gardez un œil sur une invite en direct, installez-la et lapplication devrait être disponible.

Votre téléviseur LG plus vieux que ça ? Ce nest pas que de mauvaises nouvelles : la société coréenne déclare que "[TikTok] sera également disponible pour 2019 et les téléviseurs FHD dans les mois à venir" - donc que vous ayez un ensemble 4K Ultra-HD ou Full HD plus petit, OLED ou NanoCell, dici fin 2021, il devrait être en mode TikTok complet.

Le système dexploitation webOS de LG est déjà solide, avec un accès à de nombreuses applications natives que certaines autres marques sont plus lentes à obtenir - Disney +, par exemple - donc son expansion avec TikTok renforce encore la plate-forme. Ce nest pas le premier système à recevoir TikTok, car Android TV le prend en charge depuis un certain temps.

Si vous êtes intéressé par les téléviseurs LG, jetez un œil à notre fonction de comparaison des meilleurs téléviseurs de lentreprise .

Et si vous êtes nouveau sur TikTok et que vous voulez en savoir plus, lisez notre article sur ce que cest et comment cela fonctionne .