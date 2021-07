LG réduit de 10 % les prix des téléviseurs OLED 2021 pour compatir à la défaite de lAngleterre à lEuro 2020

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG était un sponsor majeur de lEuro 2020 et pour compatir à la défaite de lAngleterre en finale, il a réduit de 10 % le prix de ses excellents téléviseurs OLED 2021.

Il sagit dune offre à durée limitée, valable du 14 au 27 juillet et disponible sur les modèles des séries A1, B1, C1 et G1. Ces modèles sont disponibles dans une large gamme de tailles, 55, 65 et 77 pouces - les A1 et C1 proposant également un modèle de 48 pouces.

Notez également que ces remises seffectuent via une case à cocher ou un code de réduction, alors assurez-vous dappliquer cette remise - et ci-dessous, nous avons répertorié les prix du modèle 55 pouces, car cest le plus populaire dans les foyers britanniques.

LG OLED A1 55 pouces - maintenant 989,99 £ LA1 est lOLED dentrée de gamme de LG pour 2021, disponible en 48, 55, 65 et 77 pouces. Il offre une qualité HDR 4K fantastique, avec prise en charge de Dolby Vision IQ et Dolby Atmos, mais ce nest quun panneau à 60 Hz avec lancien processeur α7, donc idéal pour les cinéphiles plutôt que pour les joueurs de nouvelle génération. Cette offre provient dAmazon UK, cochez la case de réduction de 10 %. Voir l'offre

LG OLED B1 55 pouces - maintenant 1169,99 £ Le B1 est une excellente option OLED, offrant des tailles de 55, 65 ou 77 pouces, et cette fois avec un panneau 120 Hz prenant en charge 4K HDR, y compris Dolby Vision IQ et Dolby Atmos. Il possède également lancien processeur α7, mais possède un support plus agréable et un panneau de rafraîchissement plus rapide que lentrée de gamme A1. Cette offre provient de Currys PC World - utilisez le code 10OFFVIS à la caisse. Voir l'offre

LG OLED C1 55 pouces - maintenant 1529,99 £ Le LG OLED C1 est lun des téléviseurs OLED les plus impressionnants que vous puissiez acheter, doté des dernières technologies de LG pour offrir les meilleures performances. Il est disponible en 48, 55, 65 et 77 pouces, offrant 4K HDR, avec Dolby Vision IQ et Dolby Atmos. Il sagit dun téléviseur 120 Hz, idéal pour les dernières consoles, mais également doté du processeur α9 le plus récent et le plus puissant de LG pour offrir de meilleurs visuels que le B1. Cette offre provient de Currys PC World - utilisez le code 10OFFVIS à la caisse. Voir l'offre

LG OLED G1 55 pouces - maintenant 1799,99 £ Le LG OLED G1 est avant tout une question de design : alors que les spécifications techniques de lécran lui-même sont similaires à celles du C1 - avec ce processeur α9, 120 Hz, 4K HDR, Dolby Vision IQ et support Atmos - le G est conçu pour un montage transparent sur le mur . Il est conçu pour avoir lair haut de gamme et propre. Disponible en 55, 65 et 77 pouces, cette offre provient de Currys PC World - utilisez le code 10OFFVIS à la caisse. Voir l'offre