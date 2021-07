LG lancera ses téléviseurs QNED Mini LED en juillet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LG a annoncé que sa gamme de téléviseurs QNED Mini LED sera disponible dans le monde à partir de juillet. Les États-Unis seront les premiers à obtenir les nouveaux ensembles, suivis par dautres régions.

La technologie Mini LED fait référence au rétroéclairage derrière lécran, impliquant des milliers de minuscules LED qui, en conjonction avec la technologie de gradation locale, donnent de meilleurs noirs et des zones lumineuses plus précises de limage. Ce sont toujours des écrans LCD plutôt que OLED.

La gamme de téléviseurs QNED Mini LED comprend les modèles 8K QNED99 et QNED 96, qui se situent au-dessus du 4K QNED90. Les téléviseurs sont disponibles dans une variété de tailles décran plus grandes, de 65 pouces à 86 pouces. À titre dexemple, le téléviseur 8K de 86 pouces (86QNED99UPA) est rétroéclairé par environ 30 000 Mini LED vous offrant 2 500 zones de gradation locales. LG affirme également que cela offrira un rapport de contraste environ 10 fois meilleur que les téléviseurs LCD conventionnels.

LG ajoute que ces téléviseurs QNED offrent également « une reproduction des couleurs plus précise avec un contraste et une luminosité supérieurs » grâce non seulement à la Mini LED mais également à la technologie de couleur Quantum Dot NanoCell de LG.

Ces téléviseurs sont également conçus pour éliminer la distorsion des couleurs et offrent un angle de vision plus large que celui que vous obtiendriez avec dautres téléviseurs.

« Le téléviseur LG QNED Mini LED représente un bond en avant [en utilisant] le rétroéclairage mini LED pour atteindre le summum de la qualité dimage LCD », a déclaré Park Hyoung-sei, président de LG Home Entertainment Company.

« Notre nouvelle gamme témoigne du leadership technologique de LG sur le marché des téléviseurs haut de gamme, rendu possible par lamélioration et le raffinement continus de nos téléviseurs OLED et QNED Mini LED innovants. »

Écrit par Dan Grabham.